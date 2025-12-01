بھارتی اداکارہ اور سابق مس انڈیا سلینا جیٹلی نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ انہیں درپیش گھریلو تشدد کے مقدمات کی رپورٹنگ میں ان کے بچوں کی تصاویر کا استعمال نہ کیا جائے۔
اداکارہ اس وقت اپنے شوہر، آسٹریلین بزنس مین پیٹر ہیگ کے خلاف ایک سنگین قانونی جنگ لڑ رہی ہیں۔
انسٹاگرام پر جاری کیے گئے پیغام میں سلینا جیٹلی نے لکھا کہ وہ دل شکستہ ماں ہیں اور میڈیا سے درخواست کرتی ہیں کہ بچوں کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے۔ سلینا نے اپنے شوہر پر شدید جذباتی، جسمانی، زبانی اور مالی تشدد کا الزام بھی عائد کیا ہے۔
اداکارہ نے حال ہی میں ممبئی کی عدالت میں طلاق اور مالی معاوضے کی درخواست دائر کی ہے، جس میں 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچے اور 50 کروڑ روپے ہرجانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے چند ہفتے قبل دہلی کی عدالت سے اپنے بھائی میجر (ر) وکرانت جیٹلی کی مبینہ طور پر یو اے ای میں غیر قانونی حراست کے معاملے پر بھی مدد طلب کی ہے۔
سلینا جیٹلی اور پیٹر ہیگ نے 2011 میں شادی کی تھی اور دونوں کے دو جڑواں بچوں کے جوڑے ہیں۔ 2017 میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شمس کا پیدائش کے فوراً بعد انتقال ہوگیا تھا۔