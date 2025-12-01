135 رنز کی اننگز کے فوراً بعد کوہلی کا بڑا اعلان، کیا ٹیسٹ ریٹائرمنٹ واپس لے رہے ہیں؟

ذہنی اور جسمانی فٹنس کو مدنظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بھارتی بیٹسمین

ویب ڈیسک December 01, 2025
facebook whatsup

بھارتی بیٹسمین ویرات کوہلی نے جنوبی افریقا کے خلاف پہلے ون ڈے میں 135 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلنے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کی قیاس آرائیوں کو مسترد کردیا۔ 

گزشتہ دنوں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بی سی سی آئی شاید سینئر کھلاڑیوں کوہلی اور روہت شرما کو ٹیسٹ ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے قائل کرے لیکن کوہلی نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ اب صرف ایک ہی فارمیٹ کھیلیں گے۔

میچ کے بعد گفتگو میں کوہلی نے کہا کہ میں اب صرف ون ڈے کھیل رہا ہوں اور یہی میرا فوکس ہے۔ ان کے اس بیان نے یہ واضح کر دیا کہ ٹیسٹ کرکٹ کا دروازہ وہ خود ہمیشہ کے لیے بند کر چکے ہیں۔

 123 ٹیسٹ اور 9230 رنز کے شاندار کیریئر کے باوجود کوہلی نے واضح کیا کہ وہ اپنی ذہنی اور جسمانی فٹنس کو مدنظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔

کوہلی نے یہ بھی بتایا کہ آسٹریلیا کے دورے کے بعد انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلا تھا، اسی لیے وہ رائے پور معمول سے کئی روز پہلے پہنچے تاکہ دن اور رات دونوں سیشنز میں پریکٹس کرکے خود کو دوبارہ میچ کیلئے تیار کر سکیں۔ ان کے مطابق کرکٹ ہمیشہ ذہنی کھیل رہا ہے اور جب وہ اچھے ذہنی فریم میں ہوں تو کارکردگی خود بخود سامنے آتی ہے۔

ادھر بی سی سی آئی کے سیکریٹری دیوجیت سائقیا نے بھی میڈیا میں گردش کرنے والی رپورٹس کو ’’بے بنیاد‘‘ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ نے نہ کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے۔

ساوتھ افریقہ کے خلاف ان کی 52 ویں سنچری نے ایک بار پھر ثابت کردیا کہ کوہلی ون ڈے کرکٹ میں پوری توانائی کے ساتھ موجود ہیں اور اسی فارمیٹ کو اپنا مستقبل سمجھتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

 Dec 01, 2025 01:00 PM |
شوہر کیخلاف مقدمے میں بچوں کی تصاویر نہ لگائی جائے، سلینا جیٹلی کی میڈیا سے جذباتی اپیل

شوہر کیخلاف مقدمے میں بچوں کی تصاویر نہ لگائی جائے، سلینا جیٹلی کی میڈیا سے جذباتی اپیل

 Dec 01, 2025 11:53 AM |
جیل سے رہائی کے بعد ڈکی بھائی کی اہلیہ کے ساتھ پہلی جھلک سامنے آگئی، مداح پریشان

جیل سے رہائی کے بعد ڈکی بھائی کی اہلیہ کے ساتھ پہلی جھلک سامنے آگئی، مداح پریشان

 Dec 01, 2025 11:20 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ کے جے کلارک اے ٹی پی چیلنجرز کپ سنگلز کے چیمپئن بن گئے

Express News

ویرات کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑ کر تاریخ رقم کردی

Express News

بھارت اور جنوبی افریقا کے میچ میں مداح میدان میں گھس کر ویرات کوہلی سے جا لپٹا

Express News

پہلا ون ڈے: بھارت نے جنوبی افریقا کو شکست دے دی، کوہلی کی شاندار سنچری

Express News

انڈر 17 ایشین کپ کوالیفائر: پاکستان نے گوام کیخلاف تاریخی فتح حاصل کرلی

Express News

کپتان بدلے لیکن نہ بدلی تو بھارت کی قسمت، ٹاس ہارنے کا نیا ریکارڈ قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو