اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی میں تین روز کیلیے دفعہ 144 نافذ کردی گئی ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اڈیالہ جیل کے سامنے ممکنہ مظاہرے کو روکنے کیلیے ضلع بھر میں تین روز کیلیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔
اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا اہم اجلاس بھی ہوا جس کے بعد ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ نے دفعہ 144 کے نفاذ نوٹفکیشن جاری کردیا۔
نوٹی فکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ یکم دسمبر سے 3 دسمبر تک ہوگا، جس کے تحت راولپنڈی میں ہر قسم کے اجتماع، ریلی، جلسے جلوس پر پابندی عائد رہے گی۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہائی الرٹ کردیا گیا جبکہ پولیس سمیت تمام ادارے باہمی تعاون سے امن و امان یقینی بنائیں گے۔
نوٹی فکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔
اُدھر اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے یاددہانی کرائی ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے، جس کے تحت کسی بھی قسم کے احتجاج یا جلسے جلوس کی ہرگز اجازت نہیں، کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کے انعقاد پر قانون فی الفور حرکت میں آئے گا۔
ضلعی انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں بصورت دیگر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔