ای-چالان سسٹم، کراچی میں آنے والی انٹر سٹی بسوں کیلئے ایک اور مشکل کھڑی ہوگئی

تمام ٹرانسپورٹ آپریٹر کوسختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ صرف مقررہ ٹرمینلزکا استعمال کریں

ویب ڈیسک December 02, 2025
کراچی میں داخل ہونے والی تمام انٹر سٹی بسوں کے خلاف ای ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شہر کے اندر داخل ہونے والی تمام انٹر سٹی بسوں کے خلاف ای ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔

رجمان ٹریفک پولیس کے مطابق وہ تمام انٹرسٹی بسیں جو سہراب گوٹھ بس ٹرمینل یا کراچی بس ٹرمینل کے قواعد کے خلاف ورزی کرتے ہوئے براہ راست شہر میں داخل ہوتی ہیں ان کے خلاف ای ٹکٹ جاری کیا جا رہا ہے۔

مزید برآں سخت قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے خلاف سخت قانونی اقدامات اور مسلسل خلاف ورزی پر اضافی کاروائی کی جائے گی۔

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق انٹر سٹی بسز صرف اور صرف سہراب گوٹھ بس ٹرمینل اور کراچی بس ٹرمینل تک محدود رہیں شہر کے اندر انٹر سٹی بس کا داخلہ ٹریفک میں رکاوٹ حادثات کے خطرات اور شہریوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔

تمام ٹرانسپورٹ آپریٹر کوسختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ صرف مقررہ ٹرمینلزکا استعمال کریں اورٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں بدصورت مزید دیگر سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔
