بھارت کی ون ڈے ٹیم میں دراڑ گہری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ میڈیا میں ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر اور ویٹرن بلے باز ویرات کوہلی کے درمیان تعلقات مزید بگڑنے کی خبریں زور پکڑ رہی ہیں۔
جنوبی افریقا کے خلاف ایک روزہ سیریز کے دوسرے میچ سے قبل رائے پور کے ایئر پورٹ موجود بھارتی ٹیم کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ویرات کوہلی ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر سے دوربیٹھے ہیں اور پراگیان اوجھا کے ساتھ گفتگو میں محو ہیں۔
ایئر پورٹ پر ویٹنگ میں موجود ٹیم کے فلمائے گئے کلپ میں پراگیان اوجھا اور ویرات کوہلی کو سنجیدہ بحث میں مشغول دیکھا جا سکتا ہے۔
ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روہت شرما پراگیان اوجھا (جو ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کے برابر میں بیٹھے ہیں) سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔
واضح رہے اس وقت بھارت میں ویرات کوہلی کی ون ڈے ٹیم میں جگہ اور 50 اوورز ورلڈ کپ 2027 میں ٹیم کا حصہ ہونے پر بحث جاری ہے۔