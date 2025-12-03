ویرات کوہلی اور گوتم گمبھیر کے درمیان تعلقات مزید بگڑنے لگے

وائرل ہونے والی ویڈیوز ہیڈ کوچ اور ویرات کوہلی کے درمیان بگڑتے معاملات کی افواہوں کو ہوا دے رہی ہیں

ویب ڈیسک December 03, 2025
facebook whatsup

بھارت کی ون ڈے ٹیم میں دراڑ گہری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ میڈیا میں ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر اور ویٹرن بلے باز ویرات کوہلی کے درمیان تعلقات مزید بگڑنے کی خبریں زور پکڑ رہی ہیں۔

جنوبی افریقا کے خلاف ایک روزہ سیریز کے دوسرے میچ سے قبل رائے پور کے ایئر پورٹ موجود بھارتی ٹیم کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ویرات کوہلی ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر سے دوربیٹھے ہیں اور پراگیان اوجھا کے ساتھ گفتگو میں محو ہیں۔

 

Some serious discussion between Virat Kohli and selector pragyan Ojha. https://t.co/fS88MRytDG pic.twitter.com/UrNcMWpfx5

— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 2, 2025

ایئر پورٹ پر ویٹنگ میں موجود ٹیم کے فلمائے گئے کلپ میں پراگیان اوجھا اور ویرات کوہلی کو سنجیدہ بحث میں مشغول دیکھا جا سکتا ہے۔

ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روہت شرما پراگیان اوجھا (جو ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کے برابر میں بیٹھے ہیں) سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔

Rohit Sharma meeting his best friend team India selector pragyan Ojha. Gautam Gambhir, Rohit and Ojha having fun chat at airport yesterday.❤️ pic.twitter.com/NhVRo3nUZE

— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 2, 2025

 

واضح رہے اس وقت بھارت میں ویرات کوہلی کی ون ڈے ٹیم میں جگہ اور 50 اوورز ورلڈ کپ 2027 میں ٹیم کا حصہ ہونے پر بحث جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ربیکا خان کی رخصتی کی وائرل ویڈیو نے سب کو آبدیدہ کردیا

ربیکا خان کی رخصتی کی وائرل ویڈیو نے سب کو آبدیدہ کردیا

Dec 02, 2025 11:49 PM |
جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

Dec 02, 2025 11:26 PM |
گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

Dec 02, 2025 08:59 PM |

متعلقہ

Express News

فیفا عرب کپ؛ فلسطینیوں کے چہرے کھل اُٹھے؛ ملکی ٹیم کی سنسنی خیز میچ میں پہلی فتح

Express News

رونالڈو کی دل چھولینے والی شفقت بھری ویڈیو وائرل

Express News

انگلینڈ کے نامور سابق کرکٹر اچانک انتقال کرگئے

Express News

پی ایس ایل کی پروموشن کیلیے لندن روڈ شو کروانے کا اعلان

Express News

پاکستان ٹیم کے دورہ سری لنکا کے شیڈول کا اعلان

Express News

پرو ہاکی لیگ کے پہلے مرحلے کیلیے پاکستان ٹیم کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو