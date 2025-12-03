غیرملکی سرمایہ کار بھارت سے بھاگنے لگے، بھارتی کرنسی تیز ترین گراوٹ کا شکار

بین الاقوامی مالیاتی جریدے ’بلومبرگ‘ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی روپیہ سال 2025 میں ایشیا کی کمزور ترین اور بدترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی قرار پایا ہے۔
مسلسل گراوٹ، غیرملکی سرمایہ کاری کے انخلا اور حکومتی معاشی پالیسیوں نے بھارتی کرنسی کو شدید دباؤ کا شکار بنا دیا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ تائیوان، ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی کرنسیوں نے بہتر کارکردگی دکھائی، تاہم بھارتی روپے کی قدر مسلسل کم ہوتی رہی۔
امریکی ٹیرف میں اضافے، غیرملکی سرمایہ کاروں کے انخلا اور ویزا پروگرام فیس میں اضافے کی تجویز نے مارکیٹ کے اعتماد کو مزید نقصان پہنچایا۔
بلومبرگ کے مطابق غیرملکی سرمایہ کار رواں سال بھارتی اسٹاک مارکیٹ سے 16 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ نکال چکے ہیں۔
بھارتی ریزرو بینک بھی جولائی سے اب تک 30 ارب ڈالر سے زیادہ زرمبادلہ استعمال کرنے کے باوجود روپے کو مستحکم کرنے میں ناکام رہا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کا بڑھتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ درآمدات کو مزید مہنگا کر رہا ہے، جس کے باعث کرنسی مسلسل دباؤ میں ہے۔
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پالیسی عدم استحکام اور کمزور معاشی حکمت عملی نے موجودہ صورتِ حال کو مزید خراب کر دیا ہے۔