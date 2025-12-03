فیملی پنشن کا فیصلہ؛ شہری کی بیٹی کو ایک کروڑ  15 لاکھ سے زائد رقم جاری

صوبائی محتسب نے فیصلے میں وضاحت بھی جاری کی کہ شہری کی غیر شادی شدہ بیٹی مکمل طور پر فیملی پنشن کی حق دار ہے

ویب ڈیسک December 03, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

پنشن کی عدم ادائیگی کی شکایت پر فوری کارروائی کے نتیجے میں  شہری کی بیٹی کو ایک کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد رقم جاری کردی گئی۔

محتسب پنجاب نے بہاولنگر کے ایک شہری کی شکایت پر اہم فیصلہ کرتے ہوئے اس کی غیر شادی شدہ بیٹی کو ایک کروڑ 15 لاکھ 65 ہزار روپے کی فیملی پنشن جاری کرنے کا حکم دیا۔

شہری کے مطابق یہ معاملہ طویل عرصے سے التوا میں تھا، تاہم شکایت درج ہوتے ہی اس پر فوری کارروائی کی گئی اور مشکل معاملہ حل ہوگیا۔

محتسب پنجاب نے محکمے سے پنشن کی ادائیگی میں تاخیر کی وجوہات طلب کرلیں اور اس بات کی وضاحت بھی کی کہ غیر شادی شدہ بیٹی مکمل طور پر فیملی پنشن کی حق دار ہے۔ محکمے کو واضح ہدایت جاری کی گئی  ہے کہ مقررہ قانون کے مطابق فوری ادائیگی یقینی بنائی جائے تاکہ شہری اپنی قانونی سہولت سے محروم نہ رہے۔

شہری نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر محتسب پنجاب کا فورم نہ ہوتا تو شاید اسے یہ حق کبھی نہ مل پاتا۔  دوسری جانب محتسب پنجاب کے مطابق شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے یہ فورم پوری طرح پُرعزم ہے اور آئندہ بھی فوری انصاف فراہم کیا جاتا رہے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 03, 2025 11:53 AM |
سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

 Dec 03, 2025 11:13 AM |
50 سالہ فرحان علی آغا کی فٹنس دیکھ کر مداح حیران رہ گئے

50 سالہ فرحان علی آغا کی فٹنس دیکھ کر مداح حیران رہ گئے

 Dec 03, 2025 10:36 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا صوابی انٹرچینج پر احتجاجی مظاہرہ ختم، پشاور میں 7 دسمبر کو پاور دکھانے کا فیصلہ

Express News

پشاور میں 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

Express News

شوہر کی دوسری شادی اور سوکن ساتھ رکھنے پر 19 سالہ لڑکی نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کرلی

Express News

ملک کی پہلی اینٹی رائٹ فیڈرل فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر وزیر داخلہ کا اظہار مسرت

Express News

مفتی منیب الرحمان تشیونشاک حالت میں اسپتال منتقل

Express News

کراچی میں ایک اور واقعہ، کھلے مین ہول میں بچی گرگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو