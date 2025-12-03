ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

فیشن برانڈ کا نام آج ایکس پر ٹرینڈنگ ہیش ٹیگز میں شامل ہے

ویب ڈیسک December 03, 2025
facebook whatsup

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر آج ٹرینڈنگ ہیش ٹیگز میں ڈولچی اینڈ گبانا کا نام بھی شامل ہے۔ لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے جو یہ فیشن برانڈ آج ٹرینڈنگ میں ہے؟

اطلاعات کے مطابق فیشن برانڈ نے بینکاک میں نئے DG Caffè کی افتتاحی تقریب رکھی تھی، جس میں معروف تھائی سیلیبریٹیز زی پروک (Zee Pruk) اور نو نیو چاوارِن (NuNew Chawarin) کی شرکت نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچادی۔

زی پروک اور نو نیو چاوران تھائی اداکار ہیں، جنہیں ZeeNuNew جوڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مذکورہ جوڑی نے 2022 کی سیریز Cutie Pie کے ذریعے شہرت حاصل کی تھی۔ زی پروک اداکار اور ماڈل، جبکہ نو نیو اداکاری کے ساتھ گلوکاری بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں سیریز ’دی نیکسٹ پرنس‘ میں اداکاری کریں گے۔

ان دونوں فنکاروں کے مداحوں کو ’’ZeeNuNew‘‘ کہا جاتا ہے، اور یہی مداح تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ مسلسل پوسٹس کر رہے ہیں اور #DGCaffexZeeNuNew جیسے ہیش ٹیگز استعمال کر رہے ہیں، جس کے باعث یہ موضوع عالمی سطح پر ٹرینڈ میں آگیا ہے۔

ڈولچی اینڈ گبانا کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فین کلبس نے بھی سیم پیراگون میں ہونے والے ایونٹ کی تازہ اپ ڈیٹس اور تصاویر شیئر کی ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

 Dec 03, 2025 03:24 PM |
مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

مردہ زمین پر ترقی ممکن نہیں، بھارتی اداکارہ نے فضائی آلودگی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 03, 2025 11:53 AM |
سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

سنجے دت نے 5 سالہ قید کے دوران پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات سے پردہ اٹھادیا

 Dec 03, 2025 11:13 AM |

متعلقہ

Express News

جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

Express News

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

Express News

ہانیہ عامر کی نئی ویڈیو وائرل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

Express News

ربیکا خان اور حسین ترین کی شادی کی خوبصورت تصاویر وائرل

Express News

ربیکا خان کی بارات میں حادثہ، گاڑی کو آگ لگ گئی

Express News

رجب بٹ کی والدہ کا بہو کےلیے متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو