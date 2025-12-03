اسکن کیئر اور میک اپ ٹپس ؛ سادہ طریقے، بہترین نتائج

خوبصورت چہرہ صرف مہنگے میک اپ سے نہیں بلکہ روزانہ کی سادہ اور مستقل اسکن کیئر عادات سے بنتا ہے۔
پاکستان میں بدلتے موسم کی شدت اور خشکی کے باعث ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ خواتین اور مرد دونوں اپنی جلد کے مطابق چند بنیادی اصول اپنا کر بغیر اضافی خرچ کے چمکدار اور صحت مند اسکن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسکن کیئر اور میک اپ ٹپس آج کل لائف اسٹائل کے اہم ترین موضوعات بن گئے ہیں۔
ماہرین کے مطابق اسکن کیئر کی بنیاد کلینزنگ، موئسچرائزنگ اور سن بلاک پر ہوتی ہے۔ دن میں دو بار چہرہ صاف کرنا لازمی ہے، چاہے آپ میک اپ نہ بھی لگائیں۔ پاکستان میں دھول اور آلودگی جلد کے مسام بند کر دیتی ہے، اس لیے نرم اور سادہ کلینزر کا استعمال ضروری ہے۔ کلینزنگ کے بعد ہلکا موئسچرائزر جلد میں نمی برقرار رکھتا ہے اور چہرے کو تازگی دیتا ہے۔
جلد چاہے آئلی ہو یا خشک، ماہرین کے مطابق سن بلاک کا استعمال روزانہ کرنا چاہیے، کیونکہ چہرے پر ہونے والی 90 فیصد قبل از وقت جھریاں سورج کی شعاعوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔
میک اپ کی بات کی جائے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ قدرتی اور نو۔میک اپ لک اس وقت ٹرینڈ میں ہے۔ اس ٹرینڈ میں ہلکا بیس، نیوڈ لپ کلرز اور نرم آئی شیڈوز شامل ہیں۔ بھاری بیس نہ صرف چہرے کو غیر فطری دکھاتی ہے بلکہ مسام بھی بند کرتی ہے، اس لیے روزمرہ کے لیے ہلکی فاؤنڈیشن یا بی بی کریم بہترین انتخاب ہے۔
بہت سے میک اپ آرٹسٹس مشورہ دیتے ہیں کہ فاؤنڈیشن سے پہلے پرائمر لگا لیا جائے تاکہ میک اپ دیر تک تازہ رہے اور جلد پر ہلکا محسوس ہو۔
بھنوؤں کی شیپنگ آج کل میک اپ کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ صرف بھنوؤں کو تھوڑا سا ڈِفائن کرنے سے چہرے کی مکمل شکل نکھر جاتی ہے۔ اسی طرح ٹِنٹ یعنی ہلکا بلش یا لپ اینڈ چیک ٹِنٹ نوجوان لڑکیوں میں خاصا مقبول ہے، کیونکہ یہ بغیر زیادہ میک اپ کیے چہرے پر فوری گلو لے آتا ہے۔
اسکن کیئر میں ایک اور اہم رجحان ڈبل کلینزنگ ہے جو خاص طور پر میک اپ استعمال کرنے والوں کے لیے مفید ہے۔ پہلے آئل بیسڈ کلینزر سے میک اپ صاف کیا جاتا ہے اور پھر فومنگ کلینزر سے جلد کو مکمل طور پر دھویا جاتا ہے۔ اس عمل سے نہ صرف مسام صاف رہتے ہیں بلکہ دانوں اور اسکن بریک آؤٹس سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔
اسکن کیئر ایکسپرٹس مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ 8 گلاس پانی پینا، مناسب نیند اور تیل میں بھنے ہوئے کھانوں سے پرہیز وہ قدرتی تراکیب ہیں جن سے چہرے کی تازگی بغیر کسی اضافی خرچ کے برقرار رہتی ہے۔ میک اپ صرف جلد کو نکھارتا ہے، اصل خوبصورتی صحت مند اسکن سے آتی ہے۔