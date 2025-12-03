اب باسز اپنے ملازمین کے میسجز پڑھ سکیں گے!

آر سی ایس میسجز کے لیے یہ نیا فیچر کمپنیوں کو ملازمین کے زیر استعمال ڈیوائسز کی نگرانی کرنے کی سہولت دے گا

December 03, 2025


گوگل کے اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم میں ایک اپ ڈیٹ متعارف کرائی گئی ہے جس کے بعد مالکان ملازمین کے ٹیکسٹ میسجز میں در اندازی کرتے ہوئے انہیں پڑھ سکیں گے۔

آر سی ایس (رِچ آرکائیول کمیونیکیشن سروسز، اینڈرائیڈ کے ایس ایم ایس میسجز کا اپ گریڈڈ ورژن جو تصاویر اور ویڈیوز کو سپورٹ کرتا ہے) میسجز کے لیے یہ نیا فیچر کمپنیز کو ملازمین کے زیر استعمال ڈیوائسز کی نگرانی کرنے کی سہولت دے گا۔

گوگل کا کہنا تھا کہ یہ اپ ڈیٹ مالکان کو بلا تعطل وہ ریکارڈ حاصل کرنے میں مدد دے گی جس سے ملازمین پر نظر رکھی جا سکے گی۔

کمپنیاں اس فیچر کو اندرونی تحقیقات یا ایچ آر تنازعات کی غرض سے تمام بزنس کمیونیکیشنز کی نگرانی کے لیے متعارف کرا سکتی ہیں۔
ملی سائرس نے چار سال کے تعلقات کے بعد اپنے دوست سے منگنی کرلی

ملی سائرس نے چار سال کے تعلقات کے بعد اپنے دوست سے منگنی کرلی

 Dec 03, 2025 06:53 PM
کریتی سینن کے گھر شادی کی تیاریاں شروع، شادی کہاں ہوگی؟

کریتی سینن کے گھر شادی کی تیاریاں شروع، شادی کہاں ہوگی؟

 Dec 03, 2025 05:05 PM
ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

ڈولچی اینڈ گبانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

 Dec 03, 2025 04:31 PM

