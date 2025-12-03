بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے جنوبی افریقا کے خلاف پانچ میچز کی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سیریز کے لیے بھارتی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹیم میں آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا انجری کے بعد واپسی کر رہے ہیں۔
ہاردک پانڈیا بھارتی ٹی ٹوئنٹی ڈومیسٹک ٹارنامنٹ سید مشتاق علی ٹرافی میں بروڈا کی جانب سے ان ایکشن دِکھائی دیے۔ پنجاب کے خلاف بولنگ میں انہوں نے 52 رنز کے عوض 1 وکٹ حاصل کی جبکہ بیٹنگ کرتے ہوئے 42 گیندوں پر 77 رنز اسکور کیے اور فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔
ہاردک پانڈیا آخری بار 26 ستمبر کو ایشیا کپ میں سری لنکا کے خلاف سپر فور مرحلے میں ایکشن میں دِکھائی دیے تھے۔
دوسری جانب جنوبی افریقا کے خلاف کولکتہ ٹیسٹ میں زخمی ہونے والے ٹی ٹوئنٹی کے نائب کپتان شبھمن گِل کو بھی اسکواڈ کا حصہ رکھا گیا ہے۔ تاہم، ان کی شرکت بی سی سی آئی کے سینٹر آف ایکسیلنس کی کلیئرنس سے مشروط ہوگی۔
اسکواڈ: سوریا کمار یادو (کپتان)، شبھمن گِل (نائب کپتان)، ابھیشیک شرما، تِلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم ڈوبے، اکشر پٹیل، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، جسپریت بمراہ، ورون چکرورتی، ارشدیپ سنگھ، کلدیپ یادو، ہرشت رانا، واشنگٹن سندر