روس یوکرین کے ساتھ جاری جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، ٹرمپ

روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے اُن کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات اچھی رہی ہے

ویب ڈیسک December 04, 2025
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے اُن کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات اچھی رہی ہے، تاہم اس کے نتائج کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔

وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن یوکرین کے ساتھ جاری جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر میں اس وقت صدر ہوتا تو روس اور یوکرین کی جنگ کبھی شروع نہ ہوتی اور یوکرین اپنا 100 فیصد علاقہ برقرار رکھتا۔

روس۔یوکرین امن عمل کی کوششوں کے سلسلے میں ٹرمپ کے معاونین آج میامی میں یوکرینی مذاکرات کاروں سے ملاقات کریں گے۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز صدر ٹرمپ کے معاون خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر نے ماسکو میں صدر پیوٹن سے تقریباً 5 گھنٹے طویل ملاقات کی تھی۔

ملاقات کے بعد روسی صدر کے مشیرِ خارجہ پالیسی یوری اوشاکوف نے بتایا کہ امریکی حکام کے ساتھ بات چیت میں کچھ نکات پر اتفاق ہوا ہے جبکہ چند معاملات پر اتفاق نہ ہوسکا، تاہم مجموعی طور پر مذاکرات مفید رہے۔

انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ روس اور امریکا کے درمیان علاقائی معاملات پر اب تک کوئی سمجھوتہ طے نہیں پایا اور نہ ہی دونوں صدور کی ملاقات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہے۔
