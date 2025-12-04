گوگل نے 2025 کے لیے پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے عنوانات کی فہرست جاری کردی۔
گوگل کے مطابق یہ درجہ بندی پاکستان میں پورا سال چھ کیٹیگریز کے حوالے سے کی گئی اربوں سرچز کی بنیاد پر ہے۔
یہ فہرست درج ذیل ہے:
کرکٹ
گوگل پر اس سال سب سے زیادہ ’پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقا‘ کو سرچ کیا گیا۔دیگر ٹاپ سرچز میں پاکستان سپر لیگ، ایشیا کپ، پاکستان بمقابلہ انڈیا، پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ، انڈیا بمقابلہ انگلینڈ، پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز، انڈیا بمقابلہ آسٹریلیا، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی، اور پاکستان بمقابلہ یو اے ای شامل تھے۔
ایتھلیٹس:
بھارتی کرکٹر ابھیشیک شرما سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے ایتھلیٹ رہے۔ ان کے بعد حسن نواز، عرفان خان نیازی، صاحبزادہ فرحان، محمد عباس، صائم ایوب، یاسر خان، سیف حسن، اور عبدالصمد کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا۔
مقامی خبریں:
زیادہ سرچز کی فہرست میں مقامی خبریں بھی رہیں، ان میں کراچی کا سیلاب، ایران، آسان بزنس کارڈ، دریائے چناب میں سیلاب، فیڈرل بورڈ کے میٹرک امتحان کے نتائج، کراچی بورڈ کے میٹرک امتحان کے نتائج، وزیراعظم لیپ ٹاپ اسکیم، پاکستان میں سونے کی قیمتیں، اور نویں جماعت کے امتحانات کی تاریخیں شامل تھیں۔
ٹیکنالوجی:
ٹیکنالوجی کی کیٹیگری میں گوگل جیمینائی کو سب سے زیادہ تلاش کیا گیا۔ اس کے بعد تماشا، ڈیپ سیک، مائی کو، اون 4 ٹی، گوگل اے آئی اسٹوڈیو، کلاڈ، آئی فون 17، گروک، اور نان فنجیبل ٹوکنز (این ایف ٹی) ہیں۔
ترکیبیں:
سینڈوچ بنانے کی ترکیبیں اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ تلاش کی گئیں۔ دیگر مشہور تلاشوں میں فوڈ فیوژن، کوئنو ، آٹے کی ترکیبیں، ڈیسرٹ، مٹن ڈشز، آسان ترکیبیں، ٹوفو کی ترکیبیں، سوپ اور بیف کی ترکیبیں شامل تھیں۔
گائیڈ:
اس کیٹیگری میں سرفہرست سرچ کراچی ای چالان کو چیک کرنے کا طریقہ تھا۔ دوسرے اکثر تلاش کیے جانے والے موضوعات میں انسٹاگرام پر پیغامات نہ بھیجنا، کار انشورنس، کریپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری، کریڈٹ کارڈ کے لیے درخواست دینا، اسپانٹینیئس تصاویر بنانا، بہترین وکیل تلاش کرنا، ایپ کے ذریعے فون سے پرنٹ کرنا، اور بلاگ اپ لوڈ کرنا شامل تھے۔