طوفان دتوا، پاکستان نے اضافی امداد سری لنکا روانہ کردی

سری لنکن ایئر لائنز کی کمرشل فلائٹ کے ذریعے لاہور سے کولمبو کے لیے اضافی 20 ٹن امدادی سامان بھیجا

ویب ڈیسک December 05, 2025
فوٹو ایکسپریس نیوز

وزیراعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے نے طوفان دتوا کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے بعد اضافی امداد سری لنکا روانہ کردی۔

ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق امداد طوفان سے ہونے والی وسیع تباہی کے بعد سری لنکا کے عوام کے لیے پاکستان کی حمایت کاتسلسل ہے۔

سری لنکا کی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی امداد کی اپیل کے جواب میں این ڈی ایم اے نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر کولمبو کے لیے مزید انسانی امداد روانہ کی۔

این ڈی ایم اے نےجمعرات کو سری لنکن ایئر لائنز کی کمرشل فلائٹ کے ذریعے لاہور سے کولمبو کے لیے اضافی 20 ٹن امدادی سامان بھیجا۔

اضافی امدادی کھیپ میں سری لنکا میں متاثرہ کمیونٹیز کے لیے درکار ترپال کی چادریں اور خشک دودھ شامل ہے۔ این ڈی ایم اے کمرشل ایئر لائنز کے ساتھ ہم آہنگی کر رہا ہے تاکہ آؤٹ باؤنڈ پروازوں میں دستیاب جگہ کو استعمال کیا جا سکے، تازہ کھیپ پاک فوج کی 47 رکنی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی 6.5 ٹن سامان کے ساتھ تعیناتی کے بعد ہے، خصوصی ٹیم پہلے ہی سری لنکا میں موجود ہے اور اس نے مقامی حکام کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔

این ڈی ایم اے نے وزیراعظم کی خصوصی ہدایات کے تحت متاثرہ آبادی کی ضرورت کے پیش نظر200 ٹن امدادی اشیا کی بڑی کھیپ کوسمندرکے راستے بھیجا ہے ،اس کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کے جہازاور ہوا بازی کے اثاثے سری لنکا میں امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔

اعلامیے کے مطابق امدادی کھیپ میں ریسکیو، ٹرانسپورٹ اور ہنگامی امدادی سرگرمیوں میں مدد کر رہے ہیں، این ڈی ایم اے نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان سری لنکا کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے،کیونکہ اسے طوفان  کے بعد شدید چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان بحران کے وقت دوست ممالک کے ساتھ کھڑا رہےگا، اندرون اور بیرون ملک آفات کے مصائب اور انسانی اثرات کو کم کرنے میں مدد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔
