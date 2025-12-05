رس گلے ختم ہونے پر شادی میدان جنگ بن گئی، دلہا اور دلہن کے اہلخانہ لڑ پڑے، ویڈیو وائرل

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دلہا اور دلہن کے خاندان والے ایک دوسرے پر کرسیاں اور برتن پھینک کر مار رہے ہیں

December 05, 2025
بھارتی ریاست بہار کے ضلع بودھگیا میں شادی کے دوران کھانے میں رس گلے کم ہونے پر  دلہا اور دلہن کے اہلِ خانہ ایک دوسرے سے لڑے پڑے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق شادی کی ابتدائی رسومات ادا کرنے کے بعد دلہا اور دلہن منڈپ کی طرف جا رہے تھے کے اس دوران کھانے میں رس گلے کم ہونے پر لڑائی شروع ہوگئی۔

یہ لڑائی اس ہوٹل میں ہوئی جہاں دلہن کا خاندان بھی مقیم تھا ہوٹل میں لگے سی سی ٹی کیمروں میں لڑائی کی ویڈیو ریکارڈ ہوگئی جسے دیکھنے کے بعد لوگ حیران رہ گئے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دلہا اور دلہن کے خاندان والے ایک دوسرے پر کرسیاں اور برتن پھینک کر مار رہے ہیں، ویڈیو میں اہل خانہ کو گھونسے مارتے اور دھکے دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

یہ واقعہ 29 نومبر کو پیش آیا جس کے بعد دلہن کے اہلِ خانہ نے دلہا کے خاندان کے خلاف جہیز کا مقدمہ بھی درج کروا دیا۔

 
