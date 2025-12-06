حکومت سندھ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے وژن پر کار فرما ہے، مراد علی شاہ

کراچی:
وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نیشنل گیمز کا دو دہائیوں بعد کراچی میں انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سندھ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے وژن پر کار فرما ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 35 ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں کی خوبصورتی جھلک رہی ہے، یہ ہمارا میگا ایونٹ ہے اور میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے تمام کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ آپ سب نے اس مقام تک پہنچنے میں بے پناہ محنت کی ہوگی، یہ نہ صرف حکومت سندھ بلکہ صوبے کے تمام لوگوں کے لیے باعث فخر ہے، نیشنل گیمز دو دہائیوں کے طویل وقفے کے بعد دوبارہ کراچی میں منعقد کیے گئے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دیگر صوبوں، علاقوں اور محکموں کے کھلاڑیوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے، سندھ کی عظیم ثقافت میں یہاں کی مہمان نوازی نمایاں ہے، نیشنل گیمز کا ایونٹ ملک کے سب سے اہم ایونٹ میں سے ایک ہوتا ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ نیشنل گیمز تمام صوبوں کے اتحاد کی نمائندگی کرتا ہے، ملک بھر سے کھلاڑی اس ایونٹ میں حصہ لیتے ہیں، ہم اس نیشنل گیمز کو ایک یادگار لمحے میں بدل دیں گے۔
انہوں نے کہا کہ کراچی کے 24 مقامات پر 32 کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے ہیں، جن میں تقریباً 10 ہزار کھلاڑی حصہ لیں گے۔
نیشنل گیمز میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو مخاطب کرکے انہوں نے کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، امید ہے کہ آپ سب اپنے صوبے اور محکمے کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے بھرپور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے، آپ نہ صرف اپنے علاقے یا محکمے کی نمائندگی کر رہے ہیں بلکہ آپ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت سندھ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے وژن پر کار فرما ہے، چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی پاکستان کے نوجوانوں سے محبت کی واضح دلیل ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے ہر نوجوان کو ابھرتا اور خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں۔