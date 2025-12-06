حکومت سندھ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے وژن پر کار فرما ہے، مراد علی شاہ

نیشنل گیمز ہمارا میگا ایونٹ ہے اور میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے تمام کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، وزیراعلیٰ سندھ

ویب ڈیسک December 06, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نیشنل گیمز کا دو دہائیوں بعد کراچی میں انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سندھ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے وژن پر کار فرما ہے۔

وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 35 ویں نیشنل گیمز  کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج پاکستان  کے تمام صوبوں اور علاقوں کی خوبصورتی جھلک رہی ہے، یہ ہمارا میگا ایونٹ ہے اور میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے تمام کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ آپ سب  نے اس مقام تک پہنچنے میں بے پناہ محنت کی ہوگی، یہ نہ صرف حکومت سندھ بلکہ صوبے کے  تمام لوگوں کے لیے باعث فخر ہے، نیشنل گیمز دو دہائیوں کے طویل وقفے کے بعد دوبارہ کراچی میں منعقد  کیے گئے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دیگر صوبوں، علاقوں اور محکموں کے کھلاڑیوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے، سندھ کی عظیم ثقافت میں یہاں کی مہمان نوازی نمایاں ہے، نیشنل گیمز کا ایونٹ ملک کے سب سے اہم ایونٹ میں سے ایک  ہوتا ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ نیشنل گیمز تمام صوبوں کے اتحاد کی نمائندگی کرتا ہے، ملک بھر سے کھلاڑی اس ایونٹ میں حصہ لیتے ہیں، ہم اس نیشنل گیمز کو  ایک یادگار لمحے میں بدل دیں گے۔

انہوں نے کہا کہ کراچی کے 24 مقامات پر 32 کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے ہیں، جن میں تقریباً 10 ہزار کھلاڑی حصہ لیں گے۔

نیشنل گیمز میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو مخاطب کرکے انہوں نے کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، امید ہے کہ آپ سب اپنے صوبے اور محکمے کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے بھرپور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے، آپ نہ صرف اپنے علاقے یا محکمے کی نمائندگی کر رہے ہیں بلکہ آپ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔

وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت سندھ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے وژن پر کار فرما ہے، چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی پاکستان کے نوجوانوں سے محبت کی واضح دلیل ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے ہر نوجوان کو ابھرتا اور خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صبا قمر کو بغیر میک اپ کے سین کرنا مہنگا پڑگیا، شدید تنقید کی زد میں آگئیں

صبا قمر کو بغیر میک اپ کے سین کرنا مہنگا پڑگیا، شدید تنقید کی زد میں آگئیں

 Dec 06, 2025 04:48 PM |
راکھی ساونت کی ’’پیاری مریم‘‘ کے انتقال پر خانہ کعبہ میں دعا

راکھی ساونت کی ’’پیاری مریم‘‘ کے انتقال پر خانہ کعبہ میں دعا

 Dec 06, 2025 04:24 PM |
فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف ٹیکس فراڈ مقدمے میں اہم پیشرفت

فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف ٹیکس فراڈ مقدمے میں اہم پیشرفت

 Dec 06, 2025 02:29 PM |

متعلقہ

Express News

آج بھی ایم کیو ایم کی پالیسی یہی ہے کوٹہ سسٹم قائم رہے، حیدر عباس رضوی

Express News

کمشنر حیدرآباد کی بنبھور آثار میں دلچسپی ، سائٹ کا دورہ کیا

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کا 9 اور 10 مئی کے مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ، کابینہ نے منظوری دے دی

Express News

اداروں اور سیاسی قیادت کا ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہنا افسوسناک ہے، بیرسٹر گوہر کا ردعمل

Express News

کراچی میں صبح کے وقت درجہ حرارت 12.5 ڈگری ریکارڈ

Express News

میں اسکی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا شہزاد اکبر کی تصویر پر ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو