نیوزی لینڈ میں آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران ایک دلچسپ مگر تکلیف دہ واقعہ پیش آیا، جب ایک پرندہ اچانک خاتون رپورٹر کے چہرے سے ٹکرا گیا۔ یہ تمام منظر کیمرے میں محفوظ ہوگیا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
32 سالہ رپورٹر جیسیکا ٹائسن آکلینڈ کے بریٹو مارٹ اسکوائر کے قریب فیلڈ رپورٹنگ کر رہی تھیں۔ وہ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھیں کہ اچانک ایک سمندری پرندہ سیگل نیچے کی طرف جھپٹا اور ان کے چہرے سے جا ٹکرایا۔ لمحہ بھر میں جیسیکا کا توازن بگڑا اور ان کی آنکھ کے قریب چوٹ لگ گئی، جس سے خون بہنے لگا۔
واقعے کے بعد جیسیکا نے یہ ویڈیو ذاتی اکاؤنٹ پر شیئر کی اور لکھا کہ کبھی کبھار آپ اپنا کام پرسکون انداز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قدرت کچھ اور ہی سرپرائز دینے کے موڈ میں ہوتی ہے۔
رپورٹر نے مزاح کا پہلو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ شاید اُس سیگل کو اب ایک نئی عینک کی ضرورت ہے۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین نے خیریت دریافت کی اور جیسیکا کی حاضر جوابی کو سراہا۔