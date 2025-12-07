امریکا: 15 برس کی منصوبہ بندی کے بعد روبو کاپ کا مجسمہ نصب

مجسمہ بدھ کے روز امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں فری ایج پروڈکشن اسٹوڈیو کے باہر نصب کیا گیا

ویب ڈیسک December 07, 2025
facebook whatsup

امریکا میں تقریباً 15 برس کی منصوبہ بندی کے بعد سائنس فکشن ہیرو روبو کاپ کا 11 فٹ بلند کانسی کا مجسمہ نصب کردیا گیا۔

ڈھائی ٹن وزنی یہ مجسمہ بدھ کے روز امریکی ریاست مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں فری ایج پروڈکشن اسٹوڈیو کے باہر نصب کیا گیا۔

اسٹوڈیو کے مالک جِم ٹوسکانو نے مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ زبردست اور انتہائی متاثر کن ہے۔ اس کو دیکھنے کئی لوگ یہاں آچکے ہیں۔

اس مجسمے کی کہانی 2011 میں شروع ہوئی جب تب کے ڈیٹرائیٹ میئر ڈیو بِنگ نے شہر میں روبو کاپ کا مجسمہ لگانے کی تجویز کی ٹویٹ کا جواب دیا تھا۔

میئر کا ٹویٹ (جو اب ڈیلیٹ کردی گئی ہے) کا کہنا تھا کہ مجسمہ نصب کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ تاہم، ٹویٹس کے تبادلے کے سبب روبو کاپ مداحوں نے فن پارے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مہم شروع کر دی۔

امیجینیشن اسٹیشن کے بورڈ پریزیڈنٹ برینڈن ویلے اور لو لینڈ ٹیکنالوجی کے شریک بانی اور سی ای او جیری پیفنڈورف نے ایک کِک اسٹارٹر کمپین لانچ کی اور اس مقصد کے لیے 67 ہزار 436 ڈالر اکٹھے کیے۔

یہ مجسمہ 2017 میں تیار کر لیا گیا تھا لیکن اس کی تنصیب مؤخر ہوتی گئی جس کی ایک وجہ ایم جی ایم (جس کے پاس کردار کے حقوق ہیں) کی جانب سے قانونی کلیئرنس بھی شامل تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قبول ہے سے سات پھیرے تک؛ سارہ خان کی کرش پاٹھک سے دوسری شادی، تصاویر وائرل

قبول ہے سے سات پھیرے تک؛ سارہ خان کی کرش پاٹھک سے دوسری شادی، تصاویر وائرل

 Dec 08, 2025 01:17 AM |
ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

 Dec 07, 2025 07:33 PM |
معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

 Dec 07, 2025 01:23 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا: 15 برس کی منصوبہ بندی کے بعد روبو کاپ کا مجسمہ نصب

Express News

14 فٹ بڑے مگرمچھ کا شہری آبادی میں دھرنا، ٹریفک جام کردیا

Express News

خاتون رپورٹر پر پرندے کا اچانک حملہ، ویڈیو وائرل

Express News

قدیم رومی شیشے کے کپ میں چھپے پوشیدہ نشانات کیا ہیں؟

Express News

نیوزی لینڈ: نگلا جانے والا سونے کے انڈہ نما لاکٹ پولیس نے برآمد کر لیا

Express News

دنیا کا سب سے تیز رفتار گارڈن شیڈ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو