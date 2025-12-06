ابلے ہوئے انڈے گھریلو کھانوں کا ایک عام اور مقبول حصہ ہیں۔ پروٹین سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ تیار کرنے میں آسان بھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں ہفتہ وار مینو میں شامل کر لیتے ہیں، چاہے سلاد میں ڈالیں، لنچ باکس میں رکھیں یا ناشتے کا حصہ بنائیں۔
لیکن ایک سوال اکثر ذہن میں رہتا ہے کہ یہ ابلے ہوئے انڈے کتنے دن تک قابلِ استعمال رہ سکتے ہیں اور انہیں صحیح طریقے سے محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔
امریکی محکمہ زراعت (یو ایس ڈی اے) واضح طور پر کہتا ہے کہ ابلے ہوئے انڈے ریفریجریٹر میں ایک ہفتے تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ چاہے ان پر چھلکا موجود ہو یا اتارا جا چکا ہو، اصل اہمیت صحیح اسٹوریج اور وقت پر ریفریجریشن کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابالتے وقت انڈے کی قدرتی حفاظتی تہہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اگر انہیں فوری ٹھنڈا نہ کیا جائے تو بیکٹیریا تیزی سے بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔
اگر انڈوں پر چھلکا موجود ہو تو انہیں محفوظ رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چھلکا ایک قدرتی حفاظتی دیوار ہے، جو نمی اور بدبو سے بچاتا ہے۔ ابالنے کے بعد انڈوں کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کر فوراً ٹھنڈا کر لینا چاہیے، پھر اچھی طرح خشک کرکے ایک ہوا بند ڈبے میں رکھا جائے۔ اس صورت میں یہ انڈے پورا ہفتہ باآسانی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
چھلے ہوئے انڈوں کے لیے احتیاط کچھ بڑھ جاتی ہے۔ چھلکا اترنے کے بعد انڈے کو نمی اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر رکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ دو سے تین دن تک مناسب ہے، لیکن پانی روزانہ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح انڈے تازہ رہتے ہیں اور ذائقہ برقرار رہتا ہے۔
اسٹوریج کے اصول سادہ
- انڈوں کو ابالنے کے دو گھنٹے کے اندر ریفریجریٹر میں رکھیں
- بند کنٹینر استعمال کریں، اور انہیں فریج کے درمیانی یا پچھلے حصے میں رکھیں جہاں درجہ حرارت سب سے مستحکم ہوتا ہے۔
- اگر آپ ہفتہ وار استعمال کے لیے انڈے پہلے سے تیار کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ کنٹینر پر تاریخ لکھ لیں تاکہ اندازہ رہے کہ کب تک انہیں استعمال کرنا محفوظ ہے۔
اگرچہ عمومی ہدایات ایک ہفتے کی ہیں، مگر بعض اوقات انڈہ اس سے پہلے بھی خراب ہوسکتا ہے۔ خراب ہونے کی علامات میں بدبو، چپچپاہٹ، سطح کی تبدیلی یا ذائقے میں عجیب پن شامل ہیں۔ ایسی صورت میں احتیاط ہی بہتر ہے۔ اگر شک ہو تو انڈہ نہ کھائیں۔
جہاں تک فریزنگ کا تعلق ہے، ماہرین پورے ابلے ہوئے انڈے فریز کرنے کی سفارش نہیں کرتے۔ سفیدی پگھلنے کے بعد ربڑ جیسی سخت ہوجاتی ہے اور ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ صرف زردی الگ کرکے فریز کی جا سکتی ہے، تاہم زیادہ تر لوگ تازہ انڈے تیار کرنا ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں وقت بھی کم لگتا ہے اور ذائقہ بھی بہتر رہتا ہے۔
ابلے ہوئے انڈے متوازن غذا کا حصہ ہیں، تیزی سے تیار ہو جاتے ہیں اور صحیح اسٹوریج کے ساتھ ہفتہ بھر کارآمد رہ سکتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے کھانے کو آسان اور صحت مند رکھنا ہو، ان کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے۔