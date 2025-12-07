ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے صارفین کیلئے انتباہ جاری کر دیا!

ویب ڈیسک December 07, 2025
ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے آئی فون صارفین کو گوگل کروم کے استعمال سے خبردار کر دیا۔

کمپنی نے اپنے صارفین کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کروم کے بجائے سفاری براؤزر ان کی پرائیویسی کی حقیقی طور پر محفوظ کرنے میں مدد دیتا ہے۔

ایپل کی جانب سے جاری انتباہ میں اب خفیہ فنگر پرنٹنگ کو شامل کیا گیا ہے۔

ایپل کا کہنا تھا کہ سفاری ایڈورٹائزر اور ویب سائٹس کو منفرد انداز میں ’فنگر پرنٹ‘ اکٹھا کرنے سے روک کر کام کرتا ہے۔

فنگر پرنٹنگ سے نمٹنے کے لیے سفاری سسٹم کانفیگریشن کا ایک سادہ ورژن پیش کرتی ہے تاکہ زیادہ تر ڈیوائسز ٹریکرز کو ایک جیسی لگیں اور آپ کی ڈیوائس کی شناخت مشکل ہوجائے۔
