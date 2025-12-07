کراچی، گلزار ہجری کے قریب گاڑی میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا

خوش قسمتی سے آتشزدگی کے باوجود کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

محمد شاہ میر خان December 07, 2025
کراچی:

شہر قائد میں سپر ہائی وے پر گلزارِ ہجری، ایف ایم ٹاور کے بالکل قریب ایک تیز رفتار گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث گاڑی شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو فوری اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ گاڑیاں، ریسکیو ٹیمیں اور ایمبولینسز کو جائے وقوعہ پر روانہ کر دیا گیا۔

ریسکیو عملے نے جائے وقوعہ پر پہنچتے ہی فوری طور پر آگ بجھانے کا آپریشن شروع کیا اور محض چند منٹوں میں شعلوں پر مکمل قابو پا لیا۔

خوش قسمتی سے آتشزدگی کے باوجود کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی طور پر آگ شارٹ سرکٹ یا انجن اوورہیٹنگ کی وجہ سے لگنے کا امکان ہے۔
