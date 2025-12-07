بلاول بھٹو زرداری تین روزہ دورے پر آج لاہور پہنچیں گے

چیئرمین پیپلز پارٹی پنجاب کے 63 نئے عہدیداروں کے ناموں پر مشتمل نوٹیفکیشن جاری کریں گے

لاہور:

چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج لاہور پہنچیں گے اور اگلے تین روز تک صوبائی دارالحکومت میں قیام کریں گے۔

ذرائع کے مطابق یہ دورہ محض رسمی نہیں بلکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مکمل تنظیمی بحالی اور نیا خون انجیکٹ کرنے کا بڑا آپریشن ہے۔

گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر آج رات گورنر ہاؤس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے سینیئر ترین رہنماؤں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ (ڈنر) دے رہے ہیں جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی نئی تنظیمی جنگ کا باضابطہ آغاز مانا جا رہا ہے۔

ذرائع کے مطابق اس تاریخی ڈنر میں قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف، سینیٹر نیر حسین بخاری، ندیم افضل چن، حسن مرتضیٰ، قمر زمان کائرہ، چوہدری منظور، فیصل میر سمیت پنجاب بھر سے سینئر رہنما شریک ہوں گے۔

ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ڈنر کے دوران یا فوراً بعد پنجاب کے متعدد اضلاع اور بڑے شہروں کی سطح پر نئے عہدیداروں کے ناموں کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔

خاص طور پر لاہور شہر کی صدارت سابق رکن قومی اسمبلی فیصل میر کو سونپے جانے کا امکان سب سے زیادہ ہے۔

بلاول بھٹو زرداری اپنے قیام کے دوران پنجاب کے 63 نئے عہدیداروں کے ناموں پر مشتمل نوٹیفکیشن جاری کریں گے۔ ان میں صوبائی صدر سمیت تمام اہم عہدوں پر نئی تعیناتیاں شامل ہوں گی۔

پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی پرانے چہروں کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے نوجوان اور متحرک کارکنوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی۔

سب سے بڑا تجربہ یہ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کا تنظیمی ڈھانچہ ڈسٹرکٹ کی بجائے ٹاؤن کی سطح پر بنایا جائے گا تاکہ شہری علاقوں میں پارٹی کی گرفت مضبوط ہو سکے۔

بلاول بھٹو تینوں دن گورنر ہاؤس پنجاب میں قیام کریں گے جہاں وہ نئے اور پرانے پارٹی رہنماؤں، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گے۔

اسی سلسلے میں سوموار سے بدھ تک گورنر ہاؤس میں عام عوامی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
