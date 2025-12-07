وزیر داخلہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے ہیں، اہم ملاقاتیں متوقع

ملاقاتوں میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ بھی زیر غور  آئیگا

ویب ڈیسک December 07, 2025
وزیر داخلہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے ہیں جہاں وہ برطانوی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی ملاقات برطانوی حکام سے ہوگی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ بھی زیر غور آئیگا۔ جبکہ اس حوالے سے انہوں نے ایک روز قبل برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں معاملہ اٹھایا تھا۔

اس سے قبل محسن نقوی شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی سے متعلق دستاویزت بھی برطانوی حکومت کو فراہم کرچکے ہیں۔

علاوہ ازیں وزیر داخلہ پی ایس ایل کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔
