بھارتی ایوی ایشن انڈسٹری خطرے میں! ریکارڈ توڑ تاخیر اور منسوخیوں نے بحران گہرا کر دیا

بھارت کی ایوی ایشن انڈسٹری اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے جہاں ملک کی سب سے بڑی ایئرلائن انڈیگو نے ملک گیر سطح پر سیکڑوں پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔
عالمی نشریاتی ادارے TRT کے مطابق انڈیگو نے پائلٹ ڈیوٹی قوانین، انتظامی مسائل اور منصوبہ بندی کی خامیوں کے باعث 500 سے زائد پروازیں منسوخ کیں، جس کے بعد ایئرلائن کا پورا نیٹ ورک متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔
ایئرپورٹ حکام کے مطابق ممبئی میں 104، بنگلورو میں 102 اور حیدرآباد میں 92 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق انڈیگو کی وقت پر روانگی کی شرح کم ہو کر صرف 8.5 فیصد رہ گئی ہے، جو ایوی ایشن سیکٹر کے لیے انتہائی تشویشناک قرار دی جا رہی ہے۔
رپورٹس کے مطابق ایوی ایشن سیکٹر کو حالیہ عرصے میں مختلف بیرونی اور داخلی چیلنجز کا سامنا ہے جن میں فضائی حدود کی پابندیوں، نئے پائلٹ قوانین، انتظامی مسائل اور بڑھتی ہوئی لاگت شامل ہیں۔
ان حالات نے مسافروں کو بھی شدید مشکلات سے دوچار کیا ہے جبکہ دیگر نجی ایئرلائنز نے بڑھتی طلب کے باعث کرایوں میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔
انڈیگو جو اندرونِ ملک فضائی سفر میں 60 فیصد سے زائد شیئر رکھتی ہے، اس بحران کے بعد شدید مالی و آپریشنل دباؤ کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر صورتحال برقرار رہی تو بھارت کی ایوی ایشن انڈسٹری کو طویل المیعاد نقصان پہنچ سکتا ہے۔