ایکشن پلان بنا ہوا ہے مگر مسئلہ ملکی بقا کا ہے، وزیر ریلوے کی پی ٹی آئی کیخلاف پریس کانفرنس

افغانستان پہلے خفیہ طریقے سے مختلف تنظیموں کو سپورٹ کررہا تھا، وزیر ریلوے

ویب ڈیسک December 07, 2025
facebook whatsup

وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منظم سازش کے ساتھ ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا جارہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہی آلہ کار ہیں جو پہلے بھی الہ کار رہے۔ فوج کے خلاف مہم کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہندوستان اور افغانستان پاکستان دشمنی میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ افغانستان پہلے خفیہ طریقے سے مختلف تنظیموں کو سپورٹ کررہا تھا۔ اب کھلے عام سپورٹ کررہا ہے۔ بانی کےبہنیں بچے ہندوستان کے میڈیا پر بیٹھے۔

انہوں نے کہا کہ ذہنی مریض کیوں قرار دیا گیا، درست قرار دیا ہے۔ اینٹی قوت بنے جب سے پوری دنیا حملہ آور ہوئے جارہی ہے۔ آپ بیانیہ ایک شخص کے خلاف نہیں ملک اور اداروں کے خلاف بنا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آپ ایک شخص کے خلاف ہوتے تو شہدا کے جنازے پڑھتے۔ این یو ڈی میں جانے والوں کو غدار نہ کہتے۔ اپنے لوگوں کو جونیر میر جعفر اور میر صادق کہہ دیا۔

انہوں نے کہا کہ ایکشن پلان بنا ہوا ہے ملکی بقا کا مسئلہ ہے۔ کے پی میں منشیات اسمگلنگ ہے اور وزیر اعلی اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا ہے۔ کے پی میں نہ پانی دیں نہ روڈز دیں ان کو کچھ نہ دیں۔ 

وزیر ریلوے نے کہا کہ آپ ملک کے لیے دھیان کریں، اگر ملک کی طر ف نہ دیکھیں گے تو پھر اپکو دیکھ لیا جائے گا۔ گورنر راج لگنا ہے یا نہیں فیصلہ بعد میں ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

 Dec 07, 2025 01:23 PM |
جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے

جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے

 Dec 07, 2025 12:46 PM |
ڈکی بھائی کا گرفتاری سے رہائی تک 100 روز خاموشی کے بعد بڑا اعلان

ڈکی بھائی کا گرفتاری سے رہائی تک 100 روز خاموشی کے بعد بڑا اعلان

 Dec 07, 2025 10:56 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی والے دشمن کے آلہ کار بن کر ملک کیخلاف سازشیں نہ کریں، گورنر سندھ

Express News

پاکستان نے معاشی استحکام حاصل کرلیا ہے، وزیر خزانہ

Express News

محکمہ موسمیات کی کراچی میں سردی میں اضافے کی پیشگوئی

Express News

ٹریک کی خستہ حالی، ٹرین مسافروں کے 12 گھنٹے انتظار میں گزر جاتے ہیں

Express News

پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی کی گرفتاری کیلیے پولیس کا گھر پر چھاپہ

Express News

ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے نہیں جا رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو