معروف بھارتی فلمساز اہلیہ سمیت گرفتار

اُدے پور پولیس کی خصوصی ٹیم نے دونوں کو ممبئی سے حراست میں لیا

ویب ڈیسک December 08, 2025
facebook whatsup

بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف ہدایتکار مہیش بھٹ کے بھائی وکرم بھٹ کو اُن کی اہلیہ شویتامبری بھٹ کے ساتھ دھوکا دہی کے ایک بڑے مقدمے میں گرفتار کرلیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اُدے پور پولیس کی خصوصی ٹیم نے دونوں کو ممبئی سے حراست میں لے کر عدالت سے 9 دسمبر تک ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کیا۔

دائر مقدمے میں ہدایتکار پر الزام ہے کہ انہوں نے اور ان کی اہلیہ سمیت چھ ساتھیوں نے اُدے پور کے ڈاکٹر انڈیرا گروپ آف کمپنیز کے بانی اجے مردیا سے تقریباً 30 کروڑ روپے کا مبینہ فراڈ کیا۔ اجے مردیا کے مطابق ان سے اُن کی مرحومہ اہلیہ کی زندگی پر مبنی بائیوپک سمیت چار فلموں کی تیاری کے نام پر بڑی سرمایہ کاری لی گئی، تاہم منصوبے تاحال مکمل نہیں کیے گئے۔

بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ مئی 2024 میں مردیا اور بھٹ خاندان کے درمیان 47 کروڑ بھارتی روپے مالیت کے چار فلمی منصوبوں کا معاہدہ طے پایا تھا۔ دعویٰ کیا گیا کہ ابتدائی دو منصوبے مکمل ہوئے، مگر باقی فلموں پر پیش رفت نہیں کی گئی۔ تفتیش میں سامنے آیا کہ مبینہ طور پر جعلی وینڈرز اور بڑھا چڑھا کر دکھائے گئے بلوں کے ذریعے رقم حاصل کی گئی، جس سے مردیا کو بھاری نقصان ہوا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق عدالت میں پیشی کے دوران وکرم بھٹ کے وکلا نے مؤقف اپنایا کہ پولیس نے غیر قانونی طریقے سے گرفتاری کی اور دباؤ ڈال کر خالی دستاویز پر دستخط بھی کروائے۔ تاہم دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے ٹرانزٹ ریمانڈ برقرار رکھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف بھارتی فلمساز اہلیہ سمیت گرفتار

معروف بھارتی فلمساز اہلیہ سمیت گرفتار

 Dec 08, 2025 10:40 AM |
قبول ہے سے سات پھیرے تک؛ سارہ خان کی کرش پاٹھک سے دوسری شادی، تصاویر وائرل

قبول ہے سے سات پھیرے تک؛ سارہ خان کی کرش پاٹھک سے دوسری شادی، تصاویر وائرل

 Dec 08, 2025 01:17 AM |
ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

 Dec 07, 2025 07:33 PM |

متعلقہ

Express News

ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

Express News

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

Express News

جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے

Express News

ڈکی بھائی کا گرفتاری سے رہائی تک 100 روز خاموشی کے بعد بڑا اعلان

Express News

طلحہ انجم مسلسل دوسری بار دنیا بھر میں ’سب سے زیادہ سُنے جانے والے پاکستانی آرٹسٹ‘ قرار

Express News

صبا قمر کو بغیر میک اپ کے سین کرنا مہنگا پڑگیا، شدید تنقید کی زد میں آگئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو