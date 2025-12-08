پنجاب حکومتی اقدامات سے لاہور کے فضائی آلودگی انڈیکس میں بہتری کے آثار نمایاں

ہاٹسپاٹ میں دھول کم کرنے کیلئے واٹر اسپرنکلنگ آپریشن بھی کیا گی

ویب ڈیسک December 08, 2025
لاہور میں حکومتی اقدامات کے باعث AQI میں بتدریج بہتری کے آثار سامنے آرہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق رات و صبح کمزور ہوائیں، آلودگی بڑھنے پر اداروں نے کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ غیر مطابقت رکھنے والی تمام تعمیراتی سائٹس ریڈ لسٹ میں شامل کردی گئی ہیں۔

پنجاب حکومت نے زیر تعمیر سائٹس کو ملبہ فوری ہٹانے کا حکم دیا ہے ورنہ ورنہ بھاری جرمانے سے خبردار کردیا ہے۔ ای پی اے ہیڈکوارٹر کی تعمیراتی سائٹ کو بھی خلاف ورزی پر وارننگ جاری کی گئی۔

ای پی اے نے ہائی اے کیو آئی زونز میں بڑا کریک ڈاؤن بھی شروع کردیا ہے جبکہ شہر بھر میں 18 کارروائیاں کی گئیں اور یو ای ٹی ہاٹسپاٹ میں دھول کم کرنے کیلئے واٹر اسپرنکلنگ آپریشن بھی کیا گیا۔

16 تعمیراتی سائٹس ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سیل کردی گئیں۔ یونین ٹاؤن عبد الستار ایدھی روڈ پر سائٹ سیل اور ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

سینٸرصوباٸی وزیرمریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ روزانہ فیلڈ رپورٹ کوڈیش بورڈ سے وزیراعلیٰ پنجاب چیک کرتی ہیں۔

عوام سے اپیل ہے کہ ماسک کا استعمال کریں اور حساس و بیمار افراداپنا خیال رکھیں،شہریوں کاتعاون ہرصورت ناگزیر ہے۔
