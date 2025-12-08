پشاور میں بارش کیلئے نماز استسقا کا اہتمام

موجودہ حالات میں نماز استسقاء کی ادائیگی ضروری ہے، چیف خطیب

ویب ڈیسک December 08, 2025
facebook whatsup

پشاور اور گرد و نواح میں طویل خشک سالی کیوجہ سے نماز استسقا کا اہتمام کیا جارہا ہے۔

پشاورکے جناح پارک میں باران رحمت کے لئے نماز استسقاء ادا کی گئی۔ امامت چیف خطیب خیبرپختونخوا مولانا طیب قریشی نے کی۔ نماز استسقا میں بارش کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

مولانا طیب قریشی نے کہا کہ موسمیات والے جو باتیں کررہے ہیں وہ قابل تشویش ہیں۔ موسمی تبدیلی کے اثرات کو دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور پاکستان میں سیاسی انتشار ہے، موجودہ حالات میں نماز استسقاء کی ادائیگی ضروری ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ملکی بدامنی کے لئے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار سہیل سمیر پہلی بار اپنی طلاق کے حوالے سے بول پڑے

اداکار سہیل سمیر پہلی بار اپنی طلاق کے حوالے سے بول پڑے

 Dec 08, 2025 12:55 PM |
نعمان اعجاز سے کوئی مسئلہ نہیں بس شدید نفرت کرتا ہوں، خلیل الرحمٰن قمر

نعمان اعجاز سے کوئی مسئلہ نہیں بس شدید نفرت کرتا ہوں، خلیل الرحمٰن قمر

 Dec 08, 2025 12:21 PM |
معروف ٹی وی میزبان حنا نیازی نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟

معروف ٹی وی میزبان حنا نیازی نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟

 Dec 08, 2025 12:35 PM |

متعلقہ

Express News

شہری سے بدسلوکی کی وائرل ویڈیو پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا نوٹس، سب انسپیکٹر معطل

Express News

کراچی؛ ڈیفنس اور گزری میں ٹریفک حادثات کے دوران 2 افراد جاں بحق 

Express News

پشاور ناکے پر نہ رکنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا

Express News

گڈز ٹرانسپورٹرز کا غیر معینہ مدت کیلیے ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کا اعلان

Express News

سندھ کلچرل ڈے؛ دنیا کی متاثر کن تہذیبوں میں سے ایک کا جشن منا رہے ہیں، وزیراعظم شہباز شریف

Express News

کراچی کے عالمی ثقافتی میلے میں142 ممالک کے  فنکاروں کی شرکت صوبے کیلیے بڑا اعزاز ہے، مراد علی شاہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو