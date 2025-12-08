کیا ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے؟ وزیراعلیٰ پنجاب کا حکم نامہ سامنے آگیا

ٹریفک قوانین وقتی طور پر معطل ہونے سے شہریوں کو جرمانہ یا کارروائی نہیں ہوگی، پوسٹ میں دعویٰ

ویب ڈیسک December 08, 2025
facebook whatsup

سوشل میڈیا پر چند روز سے یہ دعویٰ گردش کررہا تھا کہ پنجاب میں ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ مختلف پوسٹس اور غیر مصدقہ پیغامات میں کہا گیا کہ حکومت نے ٹریفک قوانین کو وقتی طور پر معطل کردیا ہے، اس وجہ سے شہریوں کے لیے جرمانے یا کارروائی نہیں ہو گی۔

فیکٹ چیک کے مطابق یہ دعویٰ غلط ہے۔ سرکاری سطح پر ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں ہوئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کی کوئی بات نہ کی گئی، نہ ہی اس بارے میں کوئی نوٹیفکیشن موجود ہے۔

پنجاب کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے وضاحت کی کہ ’’پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے آج ایک مرتبہ پھر ہدایت جاری کی کہ پورے صوبے میں ٹریفک قوانین پر موثر اور سخت عمل درآمد ہو۔ ان کے مطابق قوانین کو نظر انداز کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور کسی بھی سطح پر نرمی یا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ عوام اور ان کے بچوں کی جانوں کا معاملہ ہے‘‘۔

وزیراعلیٰ نے سرکاری محکموں کو اہداف مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ قوانین پر عمل ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی مہم کو مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت دی گئی تاکہ ڈرائیوروں اور شہریوں تک صحیح معلومات پہنچ سکیں۔

جہاں سوشل میڈیا پر غلط معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں، وہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل بدستور جاری ہے، اور صوبائی حکومت کی جانب سے اس میں کسی قسم کی نرمی یا توقف کے کوئی آثار نہیں ملتے۔

ٹریفک آرڈیننس پر عمل روکنے کا دعویٰ بے بنیاد ہے، سرکاری موقف واضح ہے کہ قوانین پر سخت عمل درآمد جاری رہے گا۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکارہ اور اماراتی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے درمیان قربتیں؛ تصاویر وائرل

بھارتی اداکارہ اور اماراتی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے درمیان قربتیں؛ تصاویر وائرل

Dec 08, 2025 06:57 PM |
ڈکی بھائی کے لرزہ خیز انکشافات نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

ڈکی بھائی کے لرزہ خیز انکشافات نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

 Dec 08, 2025 06:45 PM |
گورَو کھنّا نے بگ باس 19 کا ٹائٹل جیت لیا، کتنی انعامی رقم ملے گی؟

گورَو کھنّا نے بگ باس 19 کا ٹائٹل جیت لیا، کتنی انعامی رقم ملے گی؟

 Dec 08, 2025 04:46 PM |

متعلقہ

Express News

شہری سے بدسلوکی کی وائرل ویڈیو پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا نوٹس، سب انسپیکٹر معطل

Express News

کراچی؛ ڈیفنس اور گزری میں ٹریفک حادثات کے دوران 2 افراد جاں بحق 

Express News

پشاور ناکے پر نہ رکنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا

Express News

گڈز ٹرانسپورٹرز کا غیر معینہ مدت کیلیے ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کا اعلان

Express News

سندھ کلچرل ڈے؛ دنیا کی متاثر کن تہذیبوں میں سے ایک کا جشن منا رہے ہیں، وزیراعظم شہباز شریف

Express News

کراچی کے عالمی ثقافتی میلے میں142 ممالک کے  فنکاروں کی شرکت صوبے کیلیے بڑا اعزاز ہے، مراد علی شاہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو