آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کراچی میں نافذ ہونے والے فیس لیس ای چالان کے مثبت نتائج سامنے آنے کے بعد اس کا دائرہ کار سندھ کے 7 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق آئی جی سندھ کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس کراچی میں اجلاس منعقد ہوا جس میں ایڈیشنل آئی جیز،ویلفیئر اینڈ ورکس،ٹریننگ، ڈی جی سیف سٹی اتھارٹی، ڈی آئی جیز،ہیڈکواٹرز، ٹریفک کراچی، ڈرائیونگ لائسنس، فنانس،اے آئی جیز، پی ڈی آئی ٹی نے بالمشافہ جبکہ زونل ڈی آئی جیز بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔
اجلاس کے شرکاء کو ڈی آئی جی ٹریفک کراچی اور پی ڈی آئی ٹی نے صوبے کے دیگر شہروں میں فیس لیس ای ٹکٹنگ کے نفاذ سے متعلق تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔
ڈی آئی جی ٹریفک کراچی نے بتایا کہ تمام ڈویژنل ڈی آئی جیز کی جانب سے شہروں میں نصب کیمروں اورTRACSسسٹم کے نفاذ کی تیاریوں سے متعلق تفصیلی رپورٹ موصول ہوچکی ہے۔
رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں صوبے کے 7 اضلاع ٹھٹہ، خیرپور، شہید بے نظیرآباد، میرپورخاص، ٹنڈو محمد خان اور لاڑکانہ میں فیس لیس ای ٹکٹنگ کا آغاز کیا جارہا ہے۔
ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا کہ صوبے کے تمام اضلاع میں سہولت مراکز قائم ہوچکے ہیں۔
اجلاس کو دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئندہ چند روز میں سہولت سینٹرز کے عملے کو تربیت فراہم کردی جائے گی، ایس فور {S4} منصوبے کے تحت نصب کیمروں سے حیدرآباد میں ای ٹکٹنگ کا آغاز پہلے ہی کیا جاچکا ہے جبکہ تمام اضلاع سے موصول کیمروں اور آلات کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا ہے۔
پی ڈی آئی ٹی نے بتایا کہ 7 اضلاع میں نصب کیمرے نمبر پلیٹ اوردیگرخلاف ورزیوں کی شناخت کرسکتے ہیں، بقیہ اضلاع میں نصب کیمرے آئندہ چندروز میں اپ گریڈ کردیے جائیں گے۔
آئی جی سندھ نے ہدایت کی کہ تمام ڈی آئی جیز اپنے اضلاع میں TRACS کے نفاذ سے قبل بھرپور آگاہی/تشہیری مہم چلائیں۔ اسٹیک ہولڈرز،میڈیا،ضلعی انتظامیہ اور شہریوں کو اعتماد میں لیں۔
آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ ٹریفک مسائل اور قوانین سے متعلق آگاہی اجلاس اور ملاقاتیں کی جائیں۔بغیر ہیلمیٹ، بغیر نمبر پلیٹ اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کی روک تھام سے متعلق عوام کو بھرپور آگاہی فراہم کی جائے۔