ویب ڈیسک December 08, 2025
تازہ ترین رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی اوپن اے آئی اپنے حریفوں کی جانب سے سامنے آنے والے پریشر کے سبب اپنا جدید اے آئی ماڈل متعین کردہ وقت سے پہلے لانچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کی خالق کمپنی جی پی ٹی-5.2 کی رُونمائی اس ہفتے کر دے گی۔

واضح رہے گزشتہ ماہ گوگل جیمینائی 3 کی لانچ کے بعد اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمن نے ’ریڈ کوڈ‘ صورتحال کا اعلان کیا تھا۔

جیمینائی 3 انسانیت کے آخری امتحان (ایک ایسا امتحان جس کو انسان کی سطح کی آرٹیفیشل انٹیلی جنس کی شناخت کے لیے بنایا گیا ہے) میں بھی ریکارڈ اسکور حاصل کیا ہے۔

جیمینائی 3 کی لانچ کے بعد سیم آلٹمن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی ایک پوسٹ پر اے آئی ماڈل کی تعریف کیا تھی۔ جبکہ انہوں نے اوپن اے آئی کے ملازمین سے ایک اندرونی میمو میں کہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کو اپنے حریفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتری کی ضرورت ہے۔
