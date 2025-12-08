جامعہ کراچی کے انسٹی ٹیوٹ کو علیحدہ کرنے کا قانونی مسودہ انسپیکشن کمیٹی پہنچ گیا، اجلاس جمعہ کو طلب

چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلیوایشن کمیٹی نے اس حوالے سے خصوصی اجلاس 12 دسمبر کو طلب کرلیا

صفدر رضوی December 08, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

سائنسی دنیا میں شہرت رکھنے والے کراچی یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آئی سی سی بی ایس کو جامعہ کراچی سے علیحدہ کرنے کا مجوزہ قانونی مسودہ سندھ ایچ ای سی پہنچ گیا ہے۔

سندھ اعلی تعلیمی کمیشن کے ذیلی ادارے چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلیوایشن کمیٹی نے اس حوالے سے خصوصی اجلاس 12 دسمبر کو طلب کرلیا، جس میں اس مسودے میں موجود قانونی شقوں پر غور کیا جائے گا جبکہ چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلیوایشن کمیٹی نے جمعہ کو ہونے والے اجلاس سے متعلق خطوط اراکین کو ارسال کردیے ہیں۔

چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلیوایشن کمیٹی کے ایک رکن نے "ایکسپریس" کو بتایا کہ جو قانونی مسودہ کمیٹی کو بھجوایا گیا ہے یہ وہی مسودہ ہے جو سوشل میڈیا پر پہلے ہی سفر کررہا ہے اور مسودے کی شقوں میں کئی متنازعہ نکات میں سے ایک شق یہ بھی ہے کہ جب آئی سی سی بی ایس کو خود مختار حیثیت دی جائے گی تو اس کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کے انتخاب اور تقرری کے لیے مسودے میں جس تلاش کمیٹی کا ذکر ہے۔

اس کی سربراہی وزیر اعلی سندھ کو کرنی ہے جبکہ وزیر اعلی صوبے کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ تلاش کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دیتا یے لیکن اس مسودے کے مطابق وزیر اعلی سندھ خود پہلے تلاش کمیٹی کے ذریعے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کا انتخاب کریں گے یعنی امیدواروں کی اسکروٹنی کریں گے۔

ان کے انٹرویوز کرکے کسی معقول امیدوار کے نام کی سفارش کریں گے اور پھر بحیثیت کنٹرولنگ اتھارٹی خود اپنی بھجوائی ہوئی سفارشات کی منظوری بھی دیں گے جبکہ سندھ میں جامعات اور انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ کے انتخاب کے لیے علیحدہ سے تلاش کمیٹی قائم ہے۔

چارٹر انسپیکشن کمیٹی کے رکن نے مزید بتایا کہ مسودے میں لکھا ہے کہ یہ ادارہ ڈونرز کے عطیات سے قائم ہوا یے جبکہ دستیاب معلومات کے مطابق یہ ادارہ حکومتی فنڈز سے بنا تھا لہذا یہ بھی ایک متنازعہ شق ہے جس پر اجلاس میں بات ہوسکتی ہے۔

ادھر چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلیوایشن کمیٹی اور سندھ ایچ ای سی کے کمیشن کے حوالے سے مزید ایک حقیقت سامنے آئی ہے کہ جن ڈونرز کا مسودے میں تذکرہ ہے ان میں سے ایک نادرہ پنجوانی ایچ ای سی کے کمیشن اور چارٹر کمیٹی کی رکن ہیں اور جس کمیٹی میں یہ معاملہ زیر بحث آنا ہے وہ خود بحیثیت رکن اس فورم پر موجود ہونگی جو conflict of interest یا مفادات کا ٹکراو ہے.

لہذا اگر چارٹر انسپیکشن اینڈ ایویلیوایشن کمیٹی اور سندھ ایچ ای سی کی جانب سے اس معاملے پر کوئی تجویز یا فیصلہ متعلقہ ڈونر کی موجودگی میں کیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت بھی متنازع ہوسکتی ہے۔

واضح رہے کہ یہ قانونی مسودہ قبل ازیں سندھ کابینہ کے اجلاس میں منظوری کے لیے چارٹر انسپیکشن کمیٹی اور سندھ ایچ ای سی کی سفارش کے بغیر ہی پیش کیا گیا تھا جبکہ جامعہ کراچی میں انجمن اساتذہ اور ملازمین کی جانب سے اس فیصلے کی مسلسل مخالفت سامنے آرہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

15 سال بعد ’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل آنے کو تیار؛ وہی کاسٹ، کہانی مزید دلچسپ

15 سال بعد ’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل آنے کو تیار؛ وہی کاسٹ، کہانی مزید دلچسپ

Dec 08, 2025 10:59 PM |
اداکارہ کا اغوا اور چلتی گاڑی میں اجتماعی زیادتی؛ بھارتی سپراسٹار کو بری کردیا گیا

اداکارہ کا اغوا اور چلتی گاڑی میں اجتماعی زیادتی؛ بھارتی سپراسٹار کو بری کردیا گیا

Dec 08, 2025 09:13 PM |
انتقال کے بعد دھرمیندر کی پہلی سالگرہ، ہیما مالنی کی جذباتی پوسٹ وائرل

انتقال کے بعد دھرمیندر کی پہلی سالگرہ، ہیما مالنی کی جذباتی پوسٹ وائرل

 Dec 08, 2025 07:13 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گلزار ہجری کے قریب گاڑی میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا

Express News

’اربوں روپے وصول کرنے کے بعد کے ایم سی اور واٹرکارپوریشن کے پاس گٹر کے ڈھکن کے پیسے نہیں ہیں‘

Express News

کراچی میں گھریلو ناچاقی پر سفاک شخص نے بیوی اور 12 سالہ بیٹی کو تیز دھار آلے سے قتل کردیا

Express News

کراچی میں سردی کا زور ٹوٹ گیا، اگلے تین روز موسم کیسا رہے گا؟

Express News

کراچی میں شہریوں سے موبائل چھین کر آن لائن فروخت کرنے والا منظم ڈکیت گروہ گرفتار

Express News

پنجاب سے 60 لاکھ روپے مالیت کی منشیات کراچی لانے کرنے کی کوشش ناکام، اسمگلر سمیت 3 گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو