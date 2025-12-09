سائنس دانوں کا مضر اثرات سے پاک وزن گھٹانے کی دوا تیار کرنیکا دعویٰ

یہ دوا جی ایل پی-1 ادویات سے عام طور پر منسلک مضر اثرات نہیں رکھتی

ویب ڈیسک December 09, 2025
محققین نے ایک نیا مرکب بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو میٹابولزم کو بڑھاتا ہےا ور بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جدت ایسی وزن کم کرنے والی گولیاں بنانے میں مدد دے گی جس کے مضر اثرات نہیں ہوں گے۔

اوزیمپک اور ویگووی جیسی جی ایل پی-1 ادویات نے وزن کم کرنے میں بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے۔ یہ ادویات ہفتہ وار انجیکشنز کے ذریعے دی جاتی ہیں جو دماغ اور پیٹ کے درمیان رابطے میں تبدیلی لا کر بھوک پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

البتہ، ان ادویات کے کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں جن میں بھوک کا ختم ہوجانا، مسل ماس کا کم ہوجانا اور پیٹ کی تکلیف شامل ہیں۔

محققین کا کہنا ہے کہ یہ نیا مرکب بھوک کا راستہ اپنانے کے بجائے میٹابولک سرگرمی کو پٹھوں میں براہ راست بڑھاتا ہے۔

جانوروں پر کی جانے آزمائش میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ مرکب بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر کرتا ہے جبکہ جی ایل پی-1 ادویات سے عام طور پر منسلک مضر اثرات بھی نہیں رکھتا۔
