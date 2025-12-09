چرنوبل نیوکلیئر ویسٹ لینڈ میں زندگی کی موجودگی کا انکشاف!

تقریباً 40 برس قبل چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ حادثے کے بعد سے یہ علاقہ انسانوں سے خالی ہے

ویب ڈیسک December 09, 2025
چرنوبل نیوکلیئر ویسٹ لینڈ میں ایک نیا قسم کا جاندار سامنے آیا ہے جو تبکاری پر پلتا ہے۔

تقریباً 40 برس قبل چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ (سویت یونین، آج کا یوکرین) کا یونٹ فور ری ایکٹر حادثاتی طور پر پھٹ گیا تھا جس کے بعد سے اس علاقے میں انسانوں کو نہیں آنے نہیں دیا گیا ہے۔

لیکن زندگی کی یہ قسم اس تابکار ماحول میں خوب پنپ رہی ہے۔ یہ ری ایکٹر کی جانب بڑھ رہی ہے اور ایسی جگہ پر جو زندگی کے لیے انتہائی زہریلی ہے۔

یہ فنگس دنیا کی سب سے زیادہ تابکار عمارتوں میں سے ایک کے اندر پائی گئی۔ جہاں آئیونائزنگ تابکاری جانوروں اور انسانوں میں موت، کینسر اور دیگر بیماریوں کا سبب بنتی ہے، وہیں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ تابکار شعاعیں اس جاندار کی ممکنہ طور پر غذا ہوسکتی ہیں۔

سائنس دانوں کا خیال ہے کہ میلانِن (وہ پِگمنٹ جو اس فنگس کو گہرے رنگ کا دیتا ہے) ممکنہ طور پر اس فنگس کو توانائی بنانے کے لیے آئیونائزنگ ریڈی ایشن استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے، بالکل اس ہی طرح جیسے پودے سورج کی روشنی سے غذا تیار کرتے ہیں۔

اس عمل کے لیے ریڈیو سنتھیسز کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔
