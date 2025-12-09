شارجہ میں 6 دن کی بچی کے دانت نکل آئے، ڈاکٹر حیران

ڈاکٹرز نے اس کیفیت کو ’ولادی دانت‘ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ بعض بچوں میں یہ دانت نمودار ہوسکتے ہیں

ویب ڈیسک December 09, 2025
یو اے ای کے شہر شارجہ میں پیدا ہونے کے صرف چھ دن بعد ایک نومولود بچی کے دانت نکل آنے کا منفرد واقعہ سامنے آیا ہے جس نے ڈاکٹروں کو حیران کردیا۔

عرب میڈیا کے مطابق بے بی مہرہ عبدالرحمان 3 دسمبر 2025 کو ام القوین کے خلیفہ اسپتال میں پیدا ہوئی تھی۔ گھر میں معمولی معائنے کے دوران اہل خانہ نے منہ میں ایک ننھا سا دانت دیکھا تو فوراً ڈاکٹرز سے رابطہ کیا۔

ڈاکٹرز نے اس کیفیت کو ’ولادی دانت‘ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ بعض بچوں میں پیدائش کے فوراً بعد یا چند دنوں میں دانت نمودار ہوسکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دانت عام طور پر بچے کی صحت کے لیے خطرناک نہیں ہوتے، اگرچہ کچھ کیسز میں یہ نایاب طبی مسائل سے بھی منسلک ہو سکتے ہیں۔

مہرہ کے والد نے بیٹی میں غیرمعمولی طور پر جلد دانت نمودار ہونے پر خوشی اور حیرت کا اظہار کیا۔ اسپتال کے ماہرین کے مطابق بچی کی صحت اچھی ہے اور اس کی معمول کی نشوونما کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل نگرانی کی جارہی ہے جبکہ ڈاکٹرز نے واضح کیا ہے کہ کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔

 
