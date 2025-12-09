یونان میں کسانوں کے مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں

پولیس کی گاڑیوں کو مظاہرین نے شدید نقصان پہنچایا اور توڑ پھوڑ کی

ویب ڈیسک December 09, 2025
facebook whatsup

یونان میں کسانوں کے مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے ، پولیس کی گاڑیوں کو مظاہرین نے شدید نقصان پہنچایا اور توڑ پھوڑ کی۔

یونان کے سب سے بڑے جزیرے کریٹ میں کسانوں کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔

اطلاعات کے مطابق، جھڑپیں دونوں طرف سے ہوئی، جس میں مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اس دوران مظاہرین نے ایک پولیس گاڑی الٹی کر دی جس سے علاقے میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔

کسانوں کا احتجاج یورپی یونین کی سبسڈی میں تاخیر اور اپنے جائز مطالبات کے حق میں تھا۔ یونانی کسانوں کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے وہ احتجاجی مظاہرے جاری رکھیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بہروز سبزواری نے پہلی بیوی کے ہوتے دوسری شادی کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا

بہروز سبزواری نے پہلی بیوی کے ہوتے دوسری شادی کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 09, 2025 12:59 PM |
ندا یاسر کے بیان پر فوڈ ڈلیوری رائیڈرز کا شدید احتجاج، معافی کا مطالبہ

ندا یاسر کے بیان پر فوڈ ڈلیوری رائیڈرز کا شدید احتجاج، معافی کا مطالبہ

 Dec 09, 2025 11:04 AM |
جسٹن ٹروڈو کی اپنی امریکی گلوکارہ دوست کیساتھ جاپان میں سیرسپاٹوں کی تصاویر وائرل

جسٹن ٹروڈو کی اپنی امریکی گلوکارہ دوست کیساتھ جاپان میں سیرسپاٹوں کی تصاویر وائرل

Dec 08, 2025 11:48 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے بھرپور سفارت کاری سے امریکا میں اپنی پوزیشن غیرمعمولی طور پر مضوط کرلی، امریکی جریدہ

Express News

جنوبی کوریا؛ بیڈرومز کے کیمرے ہیک کرکے جوڑوں کی ویڈیوز ڈارک ویب پر اپ لوڈ کردیں

Express News

سوڈان میں اسپتال اور پرائمری اسکول پر حملہ؛ 66 بچوں سمیت 114 افراد جاں بحق

Express News

جاپان 7.6 شدت کے زلزلے سے لرز اُٹھا؛ سونامی وارننگ جاری؛ ہلاکتوں کا خدشہ

Express News

ایک اور افریقی ملک میں فوجی بغاوت؛ صدر کے باغی اور وفادار اہلکار آمنے سامنے

Express News

کرپشن مقدمات میں معافی کے بدلے سیاست سے علیحدگی؛ اسرائیلی وزیراعظم کا بیان سامنے آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو