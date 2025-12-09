حکومتِ پنجاب نے کینسر اور دل کے مریضوں کے اخراجات کا بوجھ اپنے سر لے لیا

کینسر اور کارڈیک سرجری کے لئے خصوصی کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے

December 09, 2025
وزیر اعلی مریم نواز شریف نے کینسر اور دل کے مریضوں کے خوف،مالی تنگی اور بے بسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق اب پنجاب میں کوئی بھی کینسر یا دل کا مریض اپنی جمع پونجی،گھر یا زیور نہیں بیچے گا۔ حکومتِ پنجاب نے کینسر اور دل کے مریضوں کے ناقابلِ برداشت اخراجات کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔

وزیر اعلی مریم نواز شریف نے پنجاب میں وزیراعلیٰ ا سپیشل اینیشیٹو برائے کینسر پیشنٹ کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب میں کینسر اور دل کے عاضہ میں مبتلا افراد کے علاج کا مکمل خرچ حکومت ادا کرے گی۔

کینسر اور کارڈیک سرجری کے لئے خصوصی کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ مہنگے علاج کے خوف سے بے فکر امراضِ قلب میں مبتلا ہر مریض سی ایم اسپیشل اینیشیٹو کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ تک کے علاج کی سہولت حاصل کرے گا۔

پنجاب کے بڑے اسپتالوں میں 19ارب 90کروڑ روپے کی ادویات مہیا کی گئی جبکہ وزیراعلیٰ میڈیسن ہوم ڈیلیوری پروگرام کے تحت 537511 مریضوں کو 480ملین روپے کی ادویات کی فراہمی کی گئی۔

 انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھا میں آئی پی ڈی،ایمرجنسی،پتھالویالوجی اور rیڈیالوجی 31 جنوری تک مکمل  فنکشنل کر دیئے جائیں گے جبکہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھاکے بورڈ آف گورنر نے پہلے فیز میں 258اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔

لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 15 فروری سے فنکشنل ہوگا جبکہ بورڈ آف گورنر نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لئے 1104اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی۔

پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں 11ماہ کے دوران 744430 سرجری، 475040 سی ٹی سکین، 150925 ایم آر آئی اسکین کیے گئے۔ سرکاری اسپتالوں میں امراض قلب کی نشاندہی کے لئے 105155 انجیو گرافی اور 157950ایکو کاڈیوگرافی کی گئی۔
