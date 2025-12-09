عمران خان سے ملاقات کا دن، اڈیالہ جیل کے اطراف غیر معمولی سیکورٹی، کاروبار اورتعلیمی ادارے بند

اڈیالہ جیل کے اطراف دو شفٹوں پر مشتمل خصوصی سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا

ویب ڈیسک December 09, 2025
بانی پی ٹی آئی عمران خان سے آج ملاقات کا دن ہے، اڈیالہ جیل کے اطراف سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا۔ گورکھ پور سے داہگل ناکے تک تجارتی مراکز اور تعلیمی ادارے بند کردئیے گئے۔

20 تھانوں کے ایس ایچ، 8 ڈی ایس پیز دو ایس پیز خصوصی ڈیوٹی پر معمور ہیں، اڈیالہ جیل کےاطراف 1200 سے زائد اہلکار و افسران تعینات رہیں گے جب کہ 6 لیڈی انسپکٹرز سمیت 48 خواتین کمانڈوز بھی تعینات ہیں۔

اسی طرح آر ایم پی فورس، پنجاب کانسٹبلری، ڈولفن سکواڈ اور ایلیٹ فورس بھی فرائض انجام دے گی۔

پولیس کو اینٹی رائٹ سامان بھی فراہم کر دیا گیا۔ اس تمام سیکورٹی ڈیوٹی کی براہ راست نگرانی ایس پی صدر انعم شیر کریں گی۔

ایس ایس پی آپریشنز طارق ملک بھی اڈیالہ جیل پہنچے جب کہ ایس ایس پی آپریشنز نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔

دوسری جانب پمز اسپتال کے 5 ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی، ڈاکٹرز کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ کرے گی۔

ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل فزیشن ڈاکٹر علی عارف اور جنرل سرجن ڈاکٹر ڈاکٹر طارق عبداللہ شامل ہیں، ماہر پتھالوجی ڈاکٹر سمن وقار اور ماہر ڈرمٹالوجی ڈاکٹر مبشر بھی ٹیم میں شامل ہیں۔

اس کے علاوہ پمز اسپتال کے لیب ٹیکنیشن نعمان اقبال بھی ڈاکٹرز کی ٹیم کا حصہ ہیں، اڈیالہ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کے مکمل طبی معائنے کیلئے پمز اسپتال کو خط لکھا تھا۔
