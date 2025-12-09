کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز میں دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی کی سبقت جاری ہے۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان آرمی نے 20 کلومیٹر کی واک ریس کے بعد ویمن اسکواش ٹیم ایونٹ بھی جیت لیا۔
پاکستان آرمی نے فائنل میں خیبرپختونخوا کو1-2 سے شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا۔ آرمی کی فائزہ ظفر نے سحرش علی کو 0-3 سے ہرایا۔
خیبرپختونخوا کی ماہ نور علی نے ثنا بہادر کو0-3 سے مات دی جبکہ آرمی کی زینب خان نے علیشا کو 0-3 سے زیر کیا۔
خیبرپختونخوا نے سلور جبکہ پنجاب اور بلوچستان نے برانز میڈلز حاصل کیے۔
اس سے قبل 20 کلومیٹر کی واک ریس میں پاکستان آرمی کے قاسم فیض فاتح قرار پائے۔
قاسم فیض نے مقررہ فاصلہ ایک گھنٹے 28 منٹ اور 12.2 سیکنڈز میں طے کر کے پہلی پوزیشن کے ساتھ گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔
واپڈا کے محمد وقاص نے سلور اور پاکستان آرمی کے عدنان معاذ نے برانز میڈل جیتا۔
پی این ایس کارساز کےنیشنل فزیکل ٹریننگ اینڈ اسپورٹس سینٹر کی ٹریک پر منعقدہ مردوں کی 800 میٹر کی دوڑ بھی پاکستان آرمی کے وقاص اکبر نے جیت لی۔
انہوں نے ایک منٹ49.82 سیکنڈز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی اور گولڈ میڈل جیتا۔
ایچ ای سی کے سمیع اللہ ایک منٹ 51.50 سیکنڈ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے اور سلور میڈل حاصل کیا جبکہ ایچ ای سی ہی کے اسامہ اعظم نے تیسری پوزیشن حاصل کی اور برانزمیڈل کے حقدار قرار پائے۔
اسامہ اعظم نے مقررہ فاصلہ ایک منٹ 51.95 سیکنڈز میں طے کیا۔
خواتین کی 5کلومیٹر کی واک ریس پاکستان واپڈا کی امارہ نے جیت لی۔ انہوں نے 34.12 سیکنڈ کے ساتھ گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ 2 سیکنڈز کے فرق کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی سندھ کی ماہ نور سلور میڈل کے حقدار قرار پائیں جبکہ پاکستان آرمی کی کنول فیض 34.17 سیکنڈز کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہیں اور برانز میڈل جیت لیا۔