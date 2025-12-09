افغانستان: برطانوی سیریز پیکی بلائنڈرز سے متاثرہ لباس پہننے پر چار نوجوان گرفتار

وزارت امر بالمعروف و نہی عن المکر کے مطابق نوجوانوں پر ’غیر ملکی ثقافت کو فروغ دینے‘ کا الزام عائد کیا گیا ہے

ویب ڈیسک December 09, 2025
کابل:

افغانستان کے شہر ہرات میں طالبان نے برطانوی سیریز پیکی بلائنڈرز سے متاثرہ لباس پہننے پر چار نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ 

وزارتِ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترجمان سیف الاسلام خیبر کے مطابق جبرائیل ٹاؤن شپ سے کی گئی گرفتاریوں میں نوجوانوں پر ’غیر ملکی ثقافت کو فروغ دینے‘ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔

افغان میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا پر ان نوجوانوں کی تصاویر وائرل تھیں جن میں وہ لانگ کوٹ، فلیٹ کیپ اور پیکی بلائنڈرز کے کرداروں سے ملتے جلتے انداز میں دکھائی دے رہے تھے۔ 

نوجوانوں کا کہنا تھا کہ وہ یہ فیشن شو کی وجہ سے پسند کرتے ہیں اور مقامی سطح پر مثبت ردعمل بھی ملا، تاہم طالبان نے اس طرزِ لباس کو اسلامی اقدار اور افغان ثقافت کے خلاف قرار دیا۔

پیکی بلائنڈرز، جو پہلی بار بی بی سی پر نشر ہوا، 1920 کی دہائی کے برمنگھم پر مبنی ایک برطانوی کرائم ڈرامہ ہے جو اپنی منفرد لباس کی طرز کے باعث شہرت رکھتا ہے۔

اس ڈرامے میں اداکار سیلین مرفی نے گینگ لیڈر تھامس شیلبی کا کردار نبھایا۔ اکتوبر میں اس سیریز کی نئی قسطوں کا اعلان کیا گیا جن میں شیلبی خاندان کی کہانی آگے بڑھے گی۔
