ہالی ووڈ شائقین کیلئے خوشخبری، اس ہفتے چار فلمیں بیک وقت ریلیز ہوں گی

مختلف طرز اور کہانیوں پر مبنی یہ فلمیں ناظرین کو ایک بھرپور انٹرٹینمنٹ ویک فراہم کریں گی

December 09, 2025
فلم میں رابرٹ ڈی نیرو اور ڈیان کیٹن مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. فوٹو اے ایف پی

ہالی ووڈ شائقین کے لیے بڑی خوشخبری، اس ہفتے ایک ساتھ چار نئی فلمیں 12 دسمبر کو سینما گھروں کی زینت بننے جارہی ہیں۔

مختلف طرز اور کہانیوں پر مبنی یہ فلمیں ناظرین کو ایک بھرپور انٹرٹینمنٹ ویک فراہم کریں گی۔

سب سے نمایاں فلم Ella McCay ہے جس میں سیاسی موضوعات اور ڈرامائی صورتحال کو جدید انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ فلم میں کرداروں کے درمیان طاقت، فیصلوں اور ذاتی کشمکش کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔

ہالی ڈے سیزن کے تناظر میں Silent Night, Deadly Night بھی 12 دسمبر کو اسکرین پر آئے گی۔ یہ ہارر اور تھرل سے بھرپور فلم اپنے پُراسرار ماحول اور سنسنی خیز مناظر کے باعث پہلے ہی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔

اسی روز ریلیز ہونے والی ایک اور فلم Goodbye June رومانوی اور جذباتی جہت لیے ہوئے ہے جو انسانی تعلقات اور بدلتے فیصلوں کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں زندگی کے مشکل موڑ اور جذباتی چیلنجز کو نرم لیکن اثر انگیز انداز میں دکھایا گیا ہے۔

چوتھی فلم Atropia سائنس فکشن شائقین کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ یہ فلم مستقبل کی دنیا، جدید ٹیکنالوجی اور خطرناک مشنز کے گرد گھومتی ہے جس میں ایکشن اور معمہ دونوں کا امتزاج موجود ہے۔

چار مختلف موضوعات پر مبنی یہ فلمیں 12 دسمبر کو بیک وقت ریلیز ہوکر ہالی ووڈ باکس آفس پر دلچسپ مقابلہ پیدا کریں گی۔
 Dec 09, 2025 05:04 PM |
 Dec 09, 2025 05:06 PM |
