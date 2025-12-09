مس یونیورس کا عالمہ مقابلہ حسن چمکتی روشنیوں اور رنگین ملبوسات کے بیچ اچانک خوفناک لمحے میں بدل گیا۔ بنکاک میں ہونے والے 73 ویں مس یونیورس 2025 پریلیمنری ایوننگ گاؤن مقابلے کے دوران مس جمیکا گیبریل ہنری اسٹیج سے گر پڑیں۔
واقعہ اتنا اچانک ہوا کہ مس جمیکا کو سنبھالا نہیں جاسکا اور اسٹاف نے فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے چہرے پر زخم اور فریکچر آئے ہیں، جبکہ جسم کے اندرونی حصوں سے خون بہنا شروع ہوگیا تھا۔
ابتدائی صورتحال نے سب کو پریشان کر دیا، لیکن اب مس یونیورس آرگنائزیشن نے تصدیق کی ہے کہ 23 سالہ گیبریل ہنری کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وہ اسپتال میں زیرِ علاج ہیں اور انہیں 24 گھنٹے کے لیے خصوصی نیورولوجیکل مانیٹرنگ میں رکھا گیا ہے۔ طبی ماہرین بتدریج ان کی صحت کا جائزہ لے رہے ہیں، اور بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔
آئندہ چند دنوں میں گیبریل کو مکمل طبی نگہبانی کے ساتھ جمیکا منتقل کیا جائے گا۔ مس یونیورس کی انتظامیہ نے ان کی میڈیکل فلائٹ کے تمام انتظامات خود کیے ہیں، جبکہ وطن واپسی پر بھی انہیں سیدھا اسپتال لے جایا جائے گا تاکہ علاج میں کوئی تعطل نہ آئے۔
حادثے کے بعد مس یونیورس آرگنائزیشن نے گیبریل اور ان کے خاندان کو مکمل سپورٹ فراہم کی ہے۔ اسپتال کے تمام اخراجات، طبی سہولیات اور یہاں تک کہ ان کی والدہ اور بہن کی رہائش کے اخراجات بھی تنظیم نے برداشت کیے ہیں۔ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ علاج کے سلسلے میں آئندہ بھی ہر ضروری خرچ وہی ادا کرے گی۔
دوسری جانب، سوشل میڈیا پر شو کے فوراً جاری رہنے کے فیصلے پر کافی تنقید ہوئی۔ کئی صارفین نے سوال کیا کہ اس موقع پر مقابلے کے بجائے ترجیح زخمی امیدوار کی صحت ہونی چاہیے تھی۔
گیبریل ہنری صرف ایک ملکہ حسن ہی نہیں بلکہ ماہر امراض چشم بھی ہیں۔ وہ ’سی می فاؤنڈیشن‘ کی بانی ہیں، جو جمیکا میں بصارت سے محروم افراد کے حقوق اور سہولیات کے لیے کام کرتی ہے۔ ان کی ناگہانی انجری نے مداحوں کو افسردہ کر دیا، لیکن یہ خبر تسلی بخش ہے کہ صحت میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے اور علاج مکمل ہونے کے بعد وہ جلد اپنی سرگرمیوں کی طرف لوٹنے کی امید رکھتی ہیں۔