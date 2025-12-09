یو اے ای میں نوکری تلاش کرنیوالوں کیلئے بہترین مہینہ کونسا ہے؟

آجروں نے اس مہینے کو ملازمت کے خواہاں افراد کے کمپنیوں کی نظروں میں آنے کے لیے بہترین دورانیہ قرار دیا

ویب ڈیسک December 09, 2025
متحدہ عرب امارات کے ریکروٹمنٹ ماہرین نے دسمبر کو نوکری تلاش کرنے والوں کے بہترین مہینہ قرار دے دیا۔

ملک میں ملازمت دینے والے آجروں نے سال کے آخری مہینے کو ملازمت کے خواہاں افراد کے کمپنیوں کے نظروں میں آنے کے لیے بہترین دورانیہ قرار دیا۔

یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جب نوکریوں کے پورٹل پر ہوشیار، واضح اور فعال رہنا خاموشی سے کسی بھی شخص کی پروفائل کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ کرسمس اور نیو ایئر کی وجہ جہاں دنیا بھر کا رجحان کام کی جانب کم ہوجاتا ہے وہیں اس دورانیے میں فعال رہنا نوکری کے حصول میں اہم کامیابی فراہم کر سکتا ہے۔

امارت کے متعدد رہائشیوں کی سال کے آخر میں وقفے کی تیاری سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ نوکریاں ملنا بند ہوگئی ہیں، جبکہ آجروں کا کہنا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔

مارک ایلِس کنسلٹنگ اینڈ ٹرینگ نامی کمپنی کے شریک بانی اور سی ای او زید الہیلی نے بتایا کہ کاروباری دنیا میں سست رفتاری کا تعلق یورپ اور امریکا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا اطلاق گلف کارپوریشن کونسل (جی سی سی) پر نہیں ہوتا ہے۔
