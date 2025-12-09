متحدہ عرب امارات کے ریکروٹمنٹ ماہرین نے دسمبر کو نوکری تلاش کرنے والوں کے بہترین مہینہ قرار دے دیا۔
ملک میں ملازمت دینے والے آجروں نے سال کے آخری مہینے کو ملازمت کے خواہاں افراد کے کمپنیوں کے نظروں میں آنے کے لیے بہترین دورانیہ قرار دیا۔
یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جب نوکریوں کے پورٹل پر ہوشیار، واضح اور فعال رہنا خاموشی سے کسی بھی شخص کی پروفائل کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ کرسمس اور نیو ایئر کی وجہ جہاں دنیا بھر کا رجحان کام کی جانب کم ہوجاتا ہے وہیں اس دورانیے میں فعال رہنا نوکری کے حصول میں اہم کامیابی فراہم کر سکتا ہے۔
امارت کے متعدد رہائشیوں کی سال کے آخر میں وقفے کی تیاری سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ نوکریاں ملنا بند ہوگئی ہیں، جبکہ آجروں کا کہنا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔
مارک ایلِس کنسلٹنگ اینڈ ٹرینگ نامی کمپنی کے شریک بانی اور سی ای او زید الہیلی نے بتایا کہ کاروباری دنیا میں سست رفتاری کا تعلق یورپ اور امریکا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا اطلاق گلف کارپوریشن کونسل (جی سی سی) پر نہیں ہوتا ہے۔