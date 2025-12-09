دھریندر فلم میں رحمان ڈکیت کا ڈانس وائرل، سوشل میڈیا پر چرچے

اکشے کھنہ کے اس انٹری سین نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

ویب ڈیسک December 09, 2025
facebook whatsup

بالی ووڈ کی نئی فلم دھریندر کا ایک سین سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کررہا ہے جس میں رحمان ڈکیت کا کردار نباہنے والے اکشے کھنہ مقامی رقص پیش کرتے ہیں۔

اکشے کھنہ کے اس انٹری سین نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ اور اب فلم کی ٹیم نے اس سین کے پیچھے چھپی دلچسپ کہانی بھی بتادی ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یہ منظر اس وقت وائرل ہوا جب اکشے کھنہ ایک گاڑی سے اُتر کر ہجوم کو ہاتھ ہلا کر سلام کرتے ہیں، اور پھر بغیر کسی پلان کے روایتی رقص شروع کردیتے ہیں۔

فلم میں اکشے کھنہ کے ساتھ کام کرنے والے اداکار دانش پانڈور کے مطابق یہ ڈانس پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ دانش فلم میں عزیر بلوچ کا کردار کر رہے ہیں، انھوں نے بتایا کہ شوٹنگ کے دوران کوریوگرافی جاری تھی۔ اچانک اکشے کھڑے ہوئے اور ڈائریکٹر آدیتیہ دھر سے پوچھا ’’کیا میں بھی رقص کر سکتا ہوں؟‘‘ ڈائریکٹر نے جواب دیا، ’’جو دل کرے کرو!‘‘

اس کے بعد اکشے کھنہ نے خود سے رقص شروع کر دیا اور پوری ٹیم حیران رہ گئی۔

فلم دھریندر جاسوسی اور ایکشن تھرلر ہے۔ اکشے کھنہ فلم میں رحمان ڈکیت کا کردار ادا کررہے ہیں۔

انٹری سین میں جو موسیقی استعمال ہوئی، اس کا نام FA9LA ہے۔ یہ گانا بحرین کے ہپ ہاپ آرٹسٹ فلپراچی نے پرفارم کیا ہے اور دنیا میں پہلے ہی کافی مقبول ہوچکا ہے۔

ڈانس کلپ وائرل ہوتے ہی مداحوں کے تبصرے بھی آنے لگے۔
ایک صارف نے لکھا ’’یہ سین ایک بینگ ہے! شاندار شوٹنگ اور کوریوگرافی!‘‘
کچھ لوگ تفریحاً رحمان ڈکیت کا ایک پرانا ویڈیو کلپ بھی اس وائرل ویڈیو کے ساتھ شیئر کروا رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مس یونیورس مقابلے میں جمیکا کی حسینہ حادثے کا شکار

مس یونیورس مقابلے میں جمیکا کی حسینہ حادثے کا شکار

 Dec 09, 2025 05:04 PM |
ہالی ووڈ شائقین کیلئے خوشخبری، اس ہفتے چار فلمیں بیک وقت ریلیز ہوں گی

ہالی ووڈ شائقین کیلئے خوشخبری، اس ہفتے چار فلمیں بیک وقت ریلیز ہوں گی

 Dec 09, 2025 05:06 PM |
پیراماؤنٹ کی وارنر بروس کو بڑی پیشکش، نیٹ فلکس کا سودا خطرے میں

پیراماؤنٹ کی وارنر بروس کو بڑی پیشکش، نیٹ فلکس کا سودا خطرے میں

 Dec 09, 2025 04:24 PM |

متعلقہ

Express News

اللہ کی مدد ہمیشہ مشکل سے پہلے آ جاتی ہے؛ منیب بٹ کا ایمان افروز بیان

Express News

15 سال بعد ’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل آنے کو تیار؛ وہی کاسٹ، کہانی مزید دلچسپ

Express News

اداکارہ کا اغوا اور چلتی گاڑی میں اجتماعی زیادتی؛ بھارتی سپراسٹار کو بری کردیا گیا

Express News

انتقال کے بعد دھرمیندر کی پہلی سالگرہ، ہیما مالنی کی جذباتی پوسٹ وائرل

Express News

بھارتی اداکارہ اور اماراتی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے درمیان قربتیں؛ تصاویر وائرل

Express News

ڈکی بھائی کے لرزہ خیز انکشافات نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو