پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بہنوں کے حالیہ متنازع بیان سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پارٹی لائن نہیں بلکہ اُن کا ذاتی مؤقف ہے۔
اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کے مقام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پہلے منگل کو باقاعدہ ملاقات ہوتی تھی تو ایک دو گھنٹوں میں معاملات نمٹ جاتے تھے، مذاکرات کا مطلب منت نہیں، بانی پی ٹی بالکل واضح ہیں اور انہیں اپنی آسائش کیلیے کوئی سہولت نہیں چاہیے۔
پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا حق ہے کہ بیٹے ان سے ملاقات کریں، بیٹیوں کو مقدمات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا جس کی قانونی اور اخلاقی طور پر کوئی مثال نہیں ملتی۔
انہوں نے کہا کہ اب نظام نے طے کیا ہے کہ تماشہ کھڑا کرنا ہے، یہ روکنے بیریئر لگانے ہیں، ملاقاتیں روکنے کی ذمہ داری ریاست کے کچھ حلقوں پر ہے، جنہوں نے اپریل میں فیصلہ کیا کہ ملاقاتیں نہیں ہونے دیں گے۔
سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق نہیں بلکہ منشا کے مطابق ملاقاتیوں کو آنے دیا جا رہا ہے، جسے وہ چاہیں گے وہی مل سکے گا، باقی سب کو روکا جا رہا ہے۔
سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یکجہتی کیلئے لوگ آتے ہیں، بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔
سیکریٹری جنرل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں کی بات پارٹی لائن نہیں بلکہ ذاتی مؤقف ہے، ہم کوئی سینسر بورڈ نہیں، اس لیے خان صاحب جو کہتے ہیں وہی باہر پہنچاتے ہیں۔