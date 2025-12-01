حیدرآباد، سی این جی فلنگ کے دوران وین میں دھماکہ، 8 مسافر زخمی

حیدرآباد بائی پاس پر واقع سی این جی فیلنگ اسٹیشن پر اس وقت افرا تفری مچ گئی جب گیس فلنگ کے دوران کراچی سے آنے والی ایک مسافر وین میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور چند ہی لمحوں میں پوری گاڑی شعلوں کی لپیٹ میں آکر خاکستر ہوگئی۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق آتشزدگی کے دوران ایک زوردار دھماکہ بھی سنائی دیا، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ سلینڈر پھٹنے سے ہوا۔
واقعے کے فوراً بعد سی این جی گیس فلنگ اسٹیشن کو خالی کرالیا گیا اور ریسکیو 1122 و فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے میں مصروف رہیں۔
ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ جس وقت آگ بھڑکی اُس وقت وین میں مسافر سوار تھے تاہم شعلے اٹھتے ہی بیشتر افراد اپنی مدد آپ کے تحت گاڑی سے نکل کر محفوظ مقام تک پہنچ گئے۔
8 مسافر جھلس کر زخمی ہوئے جن میں سے ایک کو ریسکیو ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل کیا گیا جبکہ سات زخمیوں کو پولیس موبائل کے ذریعے اسپتال پہنچایا گیا۔
انچارج چیک پوسٹ انسپیکٹر عبدالمالک ابڑو کے مطابق دو زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسچارج کردیا گیا ہے جبکہ چھ افراد برنس وارڈ میں زیرِ علاج ہیں۔
پولیس کے مطابق ایک مسافر 40 فیصد جھلسنے کے باعث تشویشناک حالت میں ہے تاہم ڈاکٹرز نے باقی تمام زخمیوں کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دیا ہے۔