انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

پاکستان کی نامور مارننگ شو میزبان ندا یاسر نے اپنے متنازع بیان پر فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی۔
گزشتہ کئی برسوں سے اپنے پروگرام کے ذریعے مقبول رہنے والی ندا یاسر حال ہی میں فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز کے بارے میں ایک سخت بیان دینے کے باعث شدید تنقید زد میں تھیں۔
انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ’فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز اکثر جان بوجھ کر کھلے پیسے نہیں رکھتے تاکہ انہیں زیادہ ٹپ مل سکے‘۔ ندا نے مشورہ دیا کہ لوگ یا تو پہلے سے کھلے پیسے رکھیں یا رائیڈر سے اضافی رقم ساتھ لانے کا کہہ دیں۔
ان کے اس تبصرے کے بعد سوشل میڈیا صارفین سمیت فوڈ ڈلیوری رائیڈرز نے بھی شدید ردِعمل دیا تھا اور ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔
اب ندا یاسر نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اپنے بیان سے متعلق وضاحت پیش کرتے ہوئے فوڈ دلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کیا تھا جو واقعاً برا تجربہ تھا لیکن وہاں مجھ سے لفظوں کے چناؤ میں کوتاہی ہوگئی۔
ندا یاسر نے کہا کہ ایسی کوتاہی عام زندگیی میں ہوجاتی ہے، میرا شو لائیو ہوتا ہے، ریکارڈڈ نہیں۔ میں نے جب رائیڈرز سے متعلق اپنا برا تجربہ شیئر کیا تو اس میں یہ لفظ کہنا چاہیے تھا کہ ’کچھ لوگ ایسا کرجاتے ہیں‘۔
انہوں نے واضح کیا کہ میں نے پوری رائیڈرز کمیونٹی کو برا نہیں کہا۔ زیادہ تر ایسے رائیڈرز ہیں جو بہت ایماندار ہیں اور محنت مشقت کرکے پیسے کمارہے ہیں۔
ندا یاسر نے مزید کہا کہ میں یہاں کسی کا دل دکھانے نہیں بیٹھی، لیکن میں انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے کبھی کبھار لفظوں کے ہیر پھیر کی وجہ سے دل کی بات غلط انداز میں زبان پر آجاتی ہے۔
آخر میں انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے میرے رائیڈرز بھائیوں کا دل دکھا ہے تو میں ان سے سچے دل سے معذرت کرتی ہوں، پلیز اپنی بہن کی چھوٹی سی غلطی سمجھ کر معاف کردیے گا۔