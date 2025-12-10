لاہور: لاکھوں روپےمالیت کے 62 موبائل فونز ریکور، اصل مالکان کے سپرد

ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کردی گئیں

ویب ڈیسک December 10, 2025
facebook whatsup

انویسٹی گیشن ہیڈ کوارٹرز میں لاکھوں روپے مالیت کے 62 موبائل فونز ریکور کرکے اصل مالکان کے سپرد کردیے گئے۔

ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کردی گئیں، رواں ماہ ای گیجٹ ایپ کے ذریعے 22لاکھ روپے مالیت کے 62 موبائل ریکور کیے گئے۔

ایس ایس پی انویسٹی گیشن محمد نوید نے برآمد ہونے والے موبائل فونز اصل مالکان کے سپرد کیے، ایس ایس پی  نے کہا کہ شہریوں کے قیمتی فونز مختلف وارداتوں میں چھینے گئے، چوری ہوئے یا گم ہو گئے تھے،
 
موبائل فونز واپسی پر مدعی مقدمات نے ایس ایس پی محمد نوید کی کاوشوں کو سراہا اور شکریہ ادا کیا، ایس ایس پی محمد نوید نے کہا کہ اب تک ای گیجٹ ایپ کے ذریعے تقریباً 9کروڑ روپے مالیت کے 35130 موبائلز  ریکور کر کے مالکان کے سپرد کیے گئے، شہری کسی بھی جرم سے متعلق اطلاع فوری طور پر پولیس کو ضرور دیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اکشے کھنہ کا وائرل ڈانس کس کی کاپی نکلا؟ پرانی ویڈیو سامنے آگئی

اکشے کھنہ کا وائرل ڈانس کس کی کاپی نکلا؟ پرانی ویڈیو سامنے آگئی

 Dec 10, 2025 05:45 PM |
انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

انسان ہوں فرشتہ نہیں، ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

 Dec 10, 2025 03:43 PM |
ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

ایشوریا رائے کا موازنہ راکھی ساونت سے کیوں کیا جانے لگا؟

 Dec 10, 2025 01:32 PM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد بلدیاتی انتخابات، ڈی آر اوز اور آر اوز کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض

Express News

خان کے جانثار کہاں ہیں؟ یہ لوگ ٹک ٹاک بنانے اور مزے کرنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کارکن قیادت پر برس پڑا

Express News

پاکستان ریلوے نے یومیہ آمدن کا 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، وزیر ریلوے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے خاکروب کیلیے بھرتی اشتہار میں صرف مسیحی لکھنے پر پابندی لگا دی

Express News

حکومت ایک قدم آگے بڑھے ہم دو قدم بڑھنے کو تیار ہیں، پی ٹی آئی کے اہم رہنما کی پیش کش

Express News

بانی اور بہنوں کے متنازع بیان سے پی ٹی آئی کا اظہارِ لاتعلقی، ذاتی رائے قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو