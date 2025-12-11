اٹلی: جیل توڑ کر بار بار بھاگنے والا ’فرار کا بادشاہ‘

41 سالہ قیدی 16 برس میں چار بار جیل سے فرار ہو چکا ہے

ویب ڈیسک December 11, 2025
اٹلی میں ایک قیدی 16 برس میں چوتھی بار جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

میلان کے اوپرا میکسیمم سیکیورٹی پریزن سے 41 سالہ قیدی ٹوما ٹولینٹ نے ہالی ووڈ کے فلمی انداز میں فرار اختیار کی۔

قیدی نے قیدیوں کی ایک ورکشاپ سے فائل (ایک آلہ) خاموشی سے چرایا جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں لگی دھاتی سلاخوں کو کاٹا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی بستر کی چادروں کو گرہ باندھ کر ایک رسی بنائی اور فرار ہوگئے۔

ٹوما ٹولینٹ (جن کو 2048 میں رہا ہونا ہے) نے قید خانے کا صحن باآسانی پار کیا اور بغیر کسی کی نظروں میں آئے بیرونی دیوار پر چڑھ گیا۔ اگرچہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کیمرا نے اس کی حرکت کی نشان دہی کر لی تھی لیکن الارم نہیں بجا۔ عین ممکن ہے ایسا گارڈز کی تبدیلی کی وقت ہونے کی وجہ سے ہوا ہو۔

واضح رہے یہ ٹوما کی فرار کی چوتھی کامیاب کوشش تھی۔ اس نے پہلی کامیاب کوشش 2009، دوسری 2013 اور تیسری کوشش 2023 میں کی تھی۔
