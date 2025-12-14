آسٹریلیا: نہتےشہری نے سڈنی بیچ پر فائرنگ کرنےدہشتگرد کی گن چھین لی، ویڈیووائرل

December 14, 2025
آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر مسلح افراد نے شہریوں پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 12 افراد زخمی ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ سڈنی کے بونڈی بیچ پر  پیش آیا جہاں 2 مسلح افراد نے شہریوں پر فائر کھول دیا جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک فائرنگ کرنے والا بھی شامل بھی جبکہ دوسرے حملہ آور کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔

غیر ملکی میڈیا کا بتانا ہے کہ فائرنگ کاواقعہ یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران پیش آیا جبکہ فائرنگ کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور  مقامی آبادی کو بونڈی بیچ سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔

آسٹریلوی حکام نے بتایا کہ اتوار کو سڈنی کے بونڈی بیچ پر یہودیوں کی چھٹیوں کی تقریب کے دوران مسلح افراد کی فائرنگ سے دس افراد ہلاک اور ایک درجن کے قریب زخمی ہو گئے۔

نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے کہا کہ 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا اور آسٹریلین براڈکاسٹنگ کارپوریشن (اے بی سی) نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں کم از کم دو مسلح افراد  میں سے ایک بھی شامل ہے۔

نیو ساؤتھ ویلز کی ایمبولینس کے ترجمان نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد ایک درجن کے قریب لوگوں کو مقامی اسپتالوں میں لے جایا گیا۔

آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانی نے واقعے کو ’صدمہ اور تکلیف دہ‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ "ہنگامی ردعمل دینے والے رضا کار جائے وقوقع موجود ؤ ہیں اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

بانڈی بیچ پر ایک غیر مسلح شخص نے فائرنگ کرنے والے ایک دہشت گرد کی بندوق پکڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی جب کہ صارفین کی جانب سے اسے ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔

ایکس پر ایک پوسٹ میں ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایک صارف نے لکھا کہ بانڈی بیچ پر ایک غیر مسلح شخص نے فائرنگ کرنے والے ایک دہشت گرد کی بندوق پکڑی اور بے شمار جانیں بچائیں۔

صارف نے مزید لکھا کہ یہ بہادری نہیں، فطری جرت ہے، خوف سے بھری دنیا میں اس نے ہمت کا انتخاب کیا۔

 
انٹرٹینمنٹ

express

